¿Josh Peck y Brian Peck son familia? Drake Bell lo acusó de algo terrible cuando era adolescente

Video 'Drake & Josh': ¿nunca fueron amigos en la vida real? La verdad en el set

Las declaraciones de Drake Bell en el documental 'Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV', que se estrenó el pasado 17 de marzo en Estados Unidos, conmocionaron al público en general al señalar de abuso a quien a sus 15 años de edad era su entrenador de diálogos en Nickelodeon.

¿Brian Peck y Josh Peck son familia?

El nombre de Brian Peck, quien fue declarado culpable de actos lascivos con un menor y condenado a 16 meses entre rejas en 2004 derivados de las acusaciones de Bell, ha dado la vuelta al mundo, llamando la atención que tiene el mismo apellido que la coestrella de Drake Bell en 'Drake & Josh', quienes también trabajaron juntos en la misma época en la que ocurrieron los hechos.

Algunos internautas además le han encontrado incluso "el parecido" físico a Josh con el extrabajador de Nickelodeon y se preguntaron si realmente ambos tenían alguna relación o parentesco.

De acuerdo con el medio 'Business Insider', no hay ningún tipo de parentesco o vínculo familiar entre Brian Peck y Josh Peck, lo único que comparten es el apellido, así como miles de personas en México pueden apellidarse Martínez o González.

Josh Peck y Brian Peck nunca trabajaron juntos

De hecho, Josh y Brian ni siquiera trabajaron juntos, ya que los sucesos por los que Drake lo acusó sucedieron aproximadamente en el 2001, cuando Drake Bell y el entrenador de diálogos estaban grabando ' El Show de Amanda', tres años antes de 'Drake & Josh'.

Drake trabajó con el hombre de 1999 al 2002 y en el 2003, Brian Peck fue arrestado y encarcelado por 11 cargos relacionados con las acusaciones de Bell, aunque sólo fue sentenciado a 16 meses de prisión y registrado como agresor sexual.

Ya pasando el trago amargo, fue en 2004 cuando la suerte cambió para Drake, quien protagonizó su propia serie junto a Josh Peck.

Imagen Getty Images

Drake Bell defiende a Josh Peck de los haters

Tras destaparse toda la verdad de la propia boca del cantante, algunos internautas criticaron a Josh Peck, quizás algunos confundidos sobre el parentesco con Brian Peck, sobre el poco apoyo que dio a Drake o el no haber hablado sobre la situación, ataques que Bell frenó en seco.