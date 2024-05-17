Bridgerton

‘Bridgerton’: Así se revela quién es Lady Whistledown en el libro (es diferente de la serie)

¿Cómo se revela la identidad de Lady Whistledown en los libros de Julia Quinn?, ¿podría pasar algo similar en la serie de Netflix ‘Bridgerton’? Te contamos.

Tras el estreno de la primera parte de la tercera temporada de 'Bridgerton' en Netflix, varias preguntas rondan a los fans: ¿cómo terminará la historia de Colin y Penelope?, ¿el resto de la sociedad descubrirará quién escribe el panfleto 'Lady Whistledown'? Así sucede en el libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton'.

Advertencia: a continuación, se detallan partes cruales del libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton' que podrían relacionarse con la serie de Netflix 'Bridgerton'.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>
En los libros de ‘Bridgerton’, así se revela quién es Lady Whistledown

Una de las principales diferencias entrela serie de Netflix y las novelas de Julia Quinn es el tratamiento que se le da a la autora anónima de un panfleto social que detalla los chismes de la alta sociedad. Mientras que en la adaptación televisiva se revela desde la primera temporada que Penelope Featherington es la escritora, en los libros, el misterio domina gran parte de la trama y se mantiene hasta la cuarta entrega, ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’.

El secreto sale a la luz cuando Lady Danbury ofrece públicamente una recompensa económica a quien desenmascare a ‘Lady Whistledown’. Ante su ofrecimiento, surgen un sinfín de teorías entre la sociedad. Por un lado, Colin sospecha que es su hermana Eloise y, por el otro, Cressida ve la oportunidad perfecta para echarse la culpa y cobrar el dinero (en esta versión, ella había enviudado y tenía problemas económicos).

'Bridgerton'
'Bridgerton'
Después de un baile, Colin sigue a Penélope a una iglesia donde ella deja un sobre. Es en este momento cuando descubre la verdad: sobre su amiga.

En el camino de regreso, él le reclama sus acciones, pero la conversación se torna de una acalorada discusión a un momento romántico, lo que propicia que él le proponga matrimonio.

Sin embargo, su camino al altar no será tan sencillo: ambos están emocionalmente inquietos. Colin cuestiona sus sentimientos por Penelope ahora que sabe la verdad y ella no quiere renunciar al trabajo de toda su vida.

'Bridgerton' temporada 3
'Bridgerton' temporada 3
La tensión entre la pareja se intensifica cuando se publica una nueva columna de Lady Whistledown que desacredita la afirmación de Cressida. Colin se molesta, pero Penelope defiende sus acciones, argumentando que quiere proteger su legado. Finalmente, la pareja se casa, y después de su boda, Cressida visita a Penélope para hacerle saber que sabe que ella es Lady Whistledown y amenazarla con revelar su secreto si no le da dinero.

Ante esta situación, Pen recurrre a Colin, quien organiza una fiesta con toda la sociedad. Al introducir a su esposa, se refiera a ella como Lady Whistledown. Los invitados, en vez de mostrarse molestos, le aplauden con gusto.

Eventualmente, Penelope abandona su oficio como la autora del panfleto.

La serie de ‘Bridgerton’ vs. los libros: diferencias en cómo trataron la identidad de Lady Whistledown

Como ya se mencionó, en las novelas de Julia Quinn, el misterio de quién escribe el panfleto de chismes se mantiene por más tiempo. Pero ese no es el único cambio que la producción televisiva hizo sobre Lady Whistledown.

En ‘Bridgerton’ de Netflix, Eloise es la primera en descubrir que Penelope está detrás de la columna. Esto no sucede en los libros.

Claudia Jessie como Eloise en 'Bridgerton'
Claudia Jessie como Eloise en 'Bridgerton'
Además, en los libros, las publicaciones de ‘Lady Whistledown’ son mucho más discretas que las que vemos en la serie. En ningún momento amenaza la imagen de los Bridgerton ni de la propia familia Featherington.

En los textos de Julia Quinn, además, pocas veces se hace mención de la reina Charlotte, por lo que tampoco existe la rivalidad que sí vemos en la serie con la autora.

¿Cómo crees que termine la temporada 3 de ‘Bridgerton’? Escribe tus teorías en los comentarios.

