'Bridgerton 3': ¿Netflix arruinó el romance de 'Polin'? Diferencias y similitudes entre la serie y el libro

Video 'Bridgerton 3': Las parejas del elenco en la vida real, ¿Nicola Coughlan y Luke Newton son novios?

Tras el estreno de la tercera temporada de ‘Bridgerton’, no han faltado las comparaciones entre el libro de Julia Quinn y la serie de Netflix que lo llevó a la pantalla chica.

Desde un inicio se sabía que, al centrar la historia de amor en Colin y Penelope, la adaptación televisiva alteraría el orden cronológico de las novelas (la tercera entrega debía ser de Benedict), pero, ¿qué otras modificaciones se hicieron?

‘Bridgerton temporada 3’: cambios que la serie hizo al libro

Advertencia: a continuación se revelarán múltiples ‘spoilers’ de la tercera temporada de ‘Bridgerton’ y el libro ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>

La edad de Penelope y Colin

En el libro, Penelope tiene 28 años y Colin 33 cuando empezó su romance. Sin embargo, en la serie, ambos personajes son considerablemente más jóvenes, más cercanos a sus primeros veintes.

Tal como en la serie, la autora de Lady Whistledown ya se considera una solterona sin capacidad de encontrar marido, no obstante, en el libro, este sentimiento está más agraviado por su edad.

Adicionalmente, la historia de Penelope y Colin se extiende hasta 12 años, tiempo en el que fueron amigos, mientras que en la serie solo pasaron 3 años desde que los conocimos hasta que surgió la chispa del amor entre los dos.

'Bridgerton 3'

Eloise y el secreto de Penelope como Lady Whistledown

En la serie, Eloise Bridgerton es la primera en descubrir la identidad de la escritora del boletín de chismes de la ciudad (lo sabe desde la segunda temporada). En los libros, el misterio de la autora detrás del pseudónimo de Lady Whistledown se mantuvo oculto hasta el cuarto libro y Colin es el primero en revelar su identidad.

La amistad de Eloise y Cressida

Dado que en los libros, la mejor amiga de Penelope no descubre su trabajo secreto, en ningún momento deja de ser cercana a Eloise. Por lo mismo, la relación de Eloise y Cressida que se vio en la tercera temporada de ‘Bridgerton’ no existe en las novelas de Julia Quinn.

'Bridgerton' temporada 3: Cressida Cowper y Eloise Bridgerton

Benedict Bridgerton ya está casado en los libros

En los libros, el segundo de los hermanos ya está casado en este punto de la historia, mientras que en ‘Bridgerton 3’ aún lo vemos soltero y sin intenciones de buscar a una joven dama para cortejar, pero más que abierto a un ‘affair’ con una mujer más experimentada (por cierto, Lady Tilley Arnold no existe en los libros).

Netflix inventó algunos intereses románticos

La serie ‘Bridgerton’ presenta personajes que no forman parte de la novela. Uno de los más destacables es Lord Debling, quien parece ser el pretendiente ideal para Penelope y estuvo a punto de proponerle matrimonio. El personaje interpretado por Sam Phillips no es parte de lo narrado por Julia Quinn.

¿Quién es Lord Debling, el personaje de Sam Phillips en 'Bridgerton'?



Lo mismo sucede con Lord Marcus Anderson, el hermano de Lady Danbury, quien llama la atención de Violet Bridgerton.

Una hermana Featherington que no aparece en la serie de Netflix

Del lado contrario, la adaptación de Netflix dejó de lado un personaje que en los libros es clave para la historia de amor de 'Polin': Felicity, la menor de las Featherington y que es de las primeras en darse cuenta de su inicipiente romance con Colin.

‘Bridgerton temporada 3’: detalles que la serie de Netflix mantuvo del libro

En lo que la serie de Netflix se mantuvo más fiel a la historia original fue a los momentos románticos de ‘Polin’.

'Bridgerton' temporada 3

El primer beso de Penelope y Colin

Ese primer gesto entre los protagonistas sucede prácticamente de la misma manera en los libros de Julia Quinn. En un momento de desesperación por creer que nunca encontrará un marido, Pen le pide a Colin que la bese. Si bien, como se mencionó previamente, en los libros, la autora de Lady Whistledown llevaba más años deseando a su amigo.

La escena del carruaje

Netflix cambió los sucesos que rodearon ese primer encuentro romántico entre los protagonistas (en el libro, se da justo después de que él descubre que ella es Lady Whistledown), pero mantuvo la esencia del mismo: es la primera vez que intiman, Colin le declara su amor y le pide matrimonio.

'Bridgerton'

La propuesta de matrimonio

El diálogo en el que el que Colin le pregunta a Penelope si se quiere casar con él se mantuvo prácticamente intacto entre el libro y la serie.

Será cuestión de tiempo para que la audiencia descubra si la segunda parte de la tercera temporada de ‘Bridgerton’, que se estrena el próximo 13 de junio, hace aún más cambios al libro.