'Bridgerton 3': la aparición de Francesca en el tráiler podría romper la línea temporal de los libros

Video 7 revelaciones de la temporada 3 'Bridgerton': Penélope y Colin están listos para el romance

Con el éxito arrollador de las dos primeras temporadas, la serie de época 'Bridgerton' regresa con ansias a las pantallas para su tercera entrega el próximo 16 de mayo.

Ambientada en la alta sociedad londinense, esta producción de Netflix ha cautivado a millones de espectadores con su mezcla de romance, drama y escándalos intrigantes. Ahora, en esta nueva etapa, se mostrará el romance entre Penélope Featherington y Colin Bridgerton, quienes en el último capítulo terminaron en conflicto debido a que la joven pelirroja escuchó cómo su amado se burló de ella.

Como era de esperarse, Netflix ha estado en los últimos meses mostrando algunos adelantos pequeños, como fotografías y teaser tráilers de lo que veremos en la nueva historia, pero el último causó conmoción el pasado 20 de marzo, te explicamos.

Teaser tráiler de 'Bridgerton' temporada 3 muestra a Francesca y podría cambiar la historia

La empresa encargada del proyecto posteó en sus redes sociales un pequeño clip donde mostró a Kate y Anthony Bridgerton, los anteriores protagonistas más enamorados que nunca, danzando juntos; no obstante, la sorpresa fue ver a Francesca Bridgerton en una edad más madura.

La escena que plasmaron fue una donde Francesca se mostraba claramente nerviosa e incómoda, y al verla, su hermano trata de ayudarla, pero ella lo rechaza pidiéndole que la deje sola y termina alejándose de su lado para sentarse en una silla.

Aunque podría no tener mucha importancia a simple vista, esto daría pie a que se rompa el seguimiento fiel que venía haciendo la serie respecto a los libros, pues la actitud de Francesca sugiere que un hombre fue quien provocó su cambio de ánimo.

Es importante recordar que la historia de dicha joven perteneciente a los Bridgerton se plasma en el sexto libro titulado 'El corazón de una Bridgerton', donde se narra cómo la joven se casó con John, el conde de Kilmartin, pero lamentablemente tras fallecer, hace su vida con Michael Stirling, primo de John y uno de sus mejores amigos.

¿Cómo afecta a la serie la aparición prematura de Francesca respecto a los libros de 'Bridgerton'?

El material de Netflix revela que Francesca ya no es una niña y sería la señal de que posiblemente un poco de su vida amorosa sea contada en los próximos capítulos, lo cual deja como consecuencia que cuando sea turno de llegar a su propio libro en la serie esta tenga modificaciones mayores.

Además, otro problema de la nueva temporada es que el tercer libro, donde se conoce el romance de Benedict Bridgerton y Sophie Beckett, es el que originalmente debía ser mostrado por el orden literario, pero se decidió que sería el de Penélope Featherington y Colin Bridgerton, el cual de hecho sucede alrededor de 6 años después del mencionado anteriormente.

Al no haberse estrenado aún Bridgerton 3, se desconoce cómo abordarán estos potenciales problemas, pero si algo es seguro es que la fidelidad que tenía la serie con los libros se quebró, pero solo será cuestión de tiempo para que los fans decidan si les gusta o no.



¿Qué piensas de estos cambios que podrían llegar a 'Bridgerton'? Dinos en los comentarios.