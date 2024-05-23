¿Cómo puede Penélope ser Lady Whistledown, si solo tenía 16 años? Los libros lo explican

Video 'Bridgerton': Los secretos tras la escena más candente, ¿por qué eligieron canción de Pitbull?

Una de las incógnitas que la segunda parte de la temporada 3 de ‘Bridgerton’ tiene que resolver es si se revelará que Penélope es Lady Whistledown. Sin embargo, para algunos fans, la pregunta va más allá: ¿cómo puede, en un principio, alguien tan joven y que aún vive con su familia, escribir el panfleto más escandaloso de toda la sociedad?

¿Cómo puede Penélope Featherington ser Lady Whistledown si solo tiene 16 años?

PUBLICIDAD

A primera vista, parece improbable que una joven de 16 años pueda escribir una columna que tiene a la sociedad en vilo. Especialmente, cuando se toma en cuenta que en muchas ocasiones aborda temas ‘adultos’ que Penélope no tendría por qué saber o conoce las historias de prácticamente todos en la sociedad y ella apenas debutó.

La respuesta se encuentra en la fuente original de la serie: los libros de Julia Quinn. En estos, se revela que Penélope comenzó a escribir su columna no por motivos económicos, sino como una simples continuación de talentos y habilidades que llevaba afilando desde pequeña.

'Bridgerton' Imagen Netflix



En las novelas, se narra que ‘Pen’ comenzó a escribir un diario en el que expresaba sus sentimientos y pensamientos sobre las personas que la rodeaban. En particular, sobre aquellos que eran que tenían malos tratos con ella, como Cressida Cowper. Su diario se convirtió en una forma de expresar lo que no podía decir en voz alta.

El abogado de su familia descubrió su diario por curiosidad y la animó a publicar sus escritos. Él fue quien hizo el arreglo con la imprenta, ya que Penélope no podía salir de la casa sola con facilidad. También le aconsejó publicar bajo un pseudónimo. Esta situación permitió que su columna se publicara sin revelar su identidad.

También hay que tomar en cuenta su personalidad y posición en la sociedad londinense: tal como se muestra en la serie de Netflix, siempre sola en los bailes, frecuentemente escucha los rumores que corren entre los sirvientes, además de que suele estar atenta a lo que sucede a su alrededor.

'Bridgerton' Imagen Netflix

Así se revela quién es Lady Whistledown en los libros

A diferencia de lo que se muestra en la serie de Netflix, en las novelas de Julia Quinn, el primero en conocer la identidad de la autora es Colin, no Eloise.

PUBLICIDAD

Todo se desata luego de que Lady Danbury, harta de las publicaciones de ‘Lady Whistledown’, ofrece una recompensa económica a quien revele quién está detrás del panfleto.

Después de un baile, Colin se da cuenta de que Penélope tomó un carruaje que no es de su familia, así que decide seguirla. Así es como llega hasta una iglesia, donde ella entrega, de manera discreta, el manuscrito de su siguiente edición.

Tras descubrir el secreto, Colin la enfrenta, pero, al calor del momento, la discusión se convierte en el momento romántico del carruaje, tras el cual él le pide matrimonio.

'Bridgerton' Imagen Netflix



Cressida Cowper, quien en los libros queda viuda, se expone a sí misma como Lady Whistledown para cobrar la recompensa. Sin embargo, ‘Pen’ no deja que se quede con el crédito del trabajo de toda su vida, así que publica otra columna en la que la desmiente.

A través de este texto, Cressida se da cuenta de que Lady Whistledown es Penélope, puesto que la insulta de la misma manera que lo hizo frente a frente. Tras descubrir su secreto, la soborna con no revelarlo a toda la sociedad a cambio de dinero.

Entonces, Penélope no tiene más remedio que pedir ayuda de Colin, quien, a su vez, recurre a Anthony para resolver el problema. En una fiesta, Colin presenta a su ahora esposa como Lady Whistledown y, contrario a lo que se esperaba, los miembros de la sociedad le aplauden en vez de recriminarle.

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Cressida Cowper (Jessica Madson) em "Bridgerton 3" (2024) Imagen Laurence Cendroicz/Netflix