Los vestidos de 'Bridgerton' ocultan un mensaje, ¿por qué Penélope usa tantos looks verdes?

Es bien conocido que la serie de Netflix 'Bridgerton' usa los vestidos para comunicar la personalidad, el estatus social y las intenciones de los personajes. A continuación, conocerás los significados detrás de los diferentes vestidos que se muestran a lo largo de la serie.

Los secretos ocultos en los vestidos de 'Bridgerton'

Los Bridgerton, encabezados por la matriarca Violet Bridgerton, son una familia de la alta sociedad londinense. Sus vestidos reflejan su alto estatus y buen gusto, debido a los colores que hay en ellos, como plateado, azul, rosa pastel, verde pálido o beige. Por otro lado, los Featherington son todo lo contrario, ya que llevan prendas de colores "cítricos" para ser vistos, como rosa, naranja, morado, amarillo, los cuales son impuestos por la matriarca Portia y que podrían reflejar sus dificultades para encajar en la alta sociedad.

Los momentos donde se pueden notar estas diferencias de manera marcada es cuando Eloise y Penélope se encuentran juntas, ya que llevan estilos completamente diferentes durante la temporada 1 y 2.

Los colores de los personajes suelen mezclarse

No obstante, a pesar de la disparidad, resulta que en ocasiones los colores de los personajes se mezclan de manera intencional para dar mensajes ocultos. Por ejemplo, en la temporada 1, Daphne usaba vestidos azules, pero después de casarse con Simon Basset, comenzó a usar tonos violetas, ya que la mezcla del azul con el rojo, el cual es el color que representaba al duque, da como resultado aquel tono, lo cual representaba que ella estaba lista para iniciar su propia familia.

El tono dorado en Lady Dandbury

Seguramente has visto cómo el dorado es portado en su mayoría por miembros de la realeza, y un personaje que lo usó mucho en su juventud fue Lady Danbury, hasta que su esposo murió, lo cual curiosamente la hizo feliz. Entonces, su guardarropa dio un giro y comenzó a usar violeta para decir indirectamente que presentaba la libertad que ganó tras su matrimonio impuesto, pero años después retomó el dorado de manera más discreta como símbolo de confianza y la superación de su pasado poco agradable.

¿Qué significa el color amarillo en Penélope?

De acuerdo con el portal 'Bopping', en la Regencia el color amarillo estaba ligado principalmente a la esperanza, la buena energía, un gran espíritu, pero también podía significar peligro, lo cual representa a Penélope al cien por ciento, ya que a pesar de su dulce carácter, el show indicó desde el principio que había que tener "cuidado con ella, ya que era Lady Whistledown".

Los vestidos verde de Penélope anunciaron su matrimonio con Colin

Algo curioso es que en la temporada 2 se avisó que Penélope y Colin terminarían juntos gracias a un vestido, pues en una escena la joven pelirroja usa una prenda verde, color que nace tras la unión del amarillo y el azul, colores que representaban a los jóvenes y a sus familias, lo cual continúa en la temporada 3.

El cambio de Penélope en 'Bridgerton 3'

Para la más reciente temporada, el romance 'Polin' también se reflejó en las prendas, pues Penélope tuvo un cambio sofisticado en su guardarropa y en los colores, aunque todavía mantienen la vivacidad característica de los Featherington. Ahora, comenzó a usar vestidos azules, los cuales anunciaban su integración como una Bridgerton más y tonos que resaltaban su belleza en lugar de opacarla.

¿Un vestido anuncia el romance de Eloise?

Por último, un vestido de Eloise podría estar indicando de manera sutil su historia de amor. Se trata de una prenda verde claro, el cual, de acuerdo a teorías de fans, es el favorito de Sir Phillip y que además está adornado con una pequeña flor debajo del pecho, muy parecida al geranio, que es lo que le envía dicho hombre a la joven en el libro.

En una entrevista para el portal 'People', los diseñadores de vestuario aseguraron que no es ningún guiño en especial y que simplemente el diseño les pareció el correcto para el personaje.

"Eso es lo que la gente olvida. Algunas cosas simplemente se hacen de manera inherente". Es después del hecho que cuando la gente lo analiza, a veces pienso: "No tenía idea de que hicimos eso. Simplemente estaba ahí". Es halagador pensar que somos tan inteligentes. No lo somos".

A pesar de no ser historicamente correctos en su totalidad, los vestidos resultan ser una parte vital del show y seguramente en las siguientes temporadas también tendrán dobles mensajes escondidos.