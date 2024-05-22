¿Por qué Eloise tenía la mano cubierta todo el tiempo en la temporada 3? No era una cuestión de moda

Video El árbol genealógico de los Bridgerton: ¿Cuántos hijos tendrá cada hermano?

En el universo de ‘Bridgerton’, parece que hasta el mínimo detalle está calculado para ocultar simbolismos o revelar partes importantes de la trama. Tal es el caso de los vestuarios de los personajes, que a menudo reflejan sus mundos interiores o los cambios que atraviesan.

Sin embargo, no siempre es así. En la temporada 3, Eloise Bridgerton frecuentemente llevó cubierta su mano (que se hizo más evidente cuando, en un episodio, la vemos con una especie de cobertor en pleno paseo veraniego). Esto no fue meticulosamente planeado, sino, más bien, resultado de un accidente que su actriz, Claudia Jessie, tuvo en la vida real y en el set de la serie de Netflix.

Actriz de Eloise Bridgerton tuvo un accidente en el set de la serie

El incidente ocurrió justo cuando inició el rodaje de la tercera temporada de ‘Bridgerton’.

Jessie, de 34 años, recordó en una entrevista con Stephen Colbert que, para celebrar el el retorno de la serie, hizo una patada alta en el aire.

Lo que quizás no tomó en cuenta fue la manera en la que su vestuario la limitaría: debido a que su falda no era tan amplia, la hizo caer hacia atrás. Al aterrizar, cayó sobre una de sus muñecas.

'Bridgerton' temporada 3: Gregory Bridgerton, Lady Violet Bridgerton y Eloise Bridgerton Imagen LIAM DANIEL/NETFLIX



Aunque inicialmente quiso pensar y fingir que todo estaba bien, pronto se dio cuenta del gran dolor que la aquejaría: “De repente, escuché un zumbido que iba de un oído a otro oído”, contó Claudia Jessie. Adicionalmente, la actriz de Eloise Bridgerton perdió brevemente la audición por el impacto del momento.

El accidente de la actriz de Eloise Bridgerton provocó que se rompiera la muñeca. Según explicó, una parte de su hueso se separó.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Cortesía Netflix

‘Bridgerton’ cubrió el yeso de Claudia Jessie con vestuario y utilería

Como era de esperarse, la actriz de Eloise Bridgerton tuvo que usar un yeso como parte de su tratamiento y recuperación.

Sin embargo, esto representaba un ‘problema’ para la grabación de la serie, ya que en la época de la Regencia, en la que se ambienta la serie, no existían yesos, de acuerdo con lo mencionado por Jessie.

Así, el equipo de producción tuvo que recurrir a uno de los trucos más conocidos de la televisión: cubrir su muñeca con vestuario y utilería. Es por eso que en múltiples tomas, vemos a Eloise con “manguitas de verano” (pese al calor de la estación) o cubrir su mano con abanicos u otros accesorios.

“Eso es en realidad lo que tuvimos que llamar la manguita de verano. implemente lo inventamos. Decíamos, ‘Es la manguita de verano, por supuesto’”, comentó entre risas.

'Bridgerton' Imagen Netflix