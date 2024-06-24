¿Quién se casa primero en los libros: Penélope, Eloise y Francesca? El orden no es como en la serie

Video La historia de Francesca en los libros vs la serie, ¿Michaela Sterling es importante en su futuro?

La serie 'Bridgerton', basada en las populares novelas de Julia Quinn, captó inmediatamente la atención de una audiencia global con sus historias de amor y drama en la alta sociedad londinense. A medida que los fanáticos esperan nuevas temporadas, surge la curiosidad sobre el destino de los personajes principales en los libros.

Historias de amor en 'Bridgerton': ¿Quién se casa primero entre Penélope, Eloise y Francesca?

En particular, muchos se preguntan quién de las tres jóvenes, Penélope Featherington, Eloise Bridgerton y Francesca Bridgerton, encuentra el amor primero. La respuesta se encuentra en la saga literaria, donde cada hermana tiene su propia historia romántica, desarrollada en distintos momentos.

En los libros de Julia Quinn, la primera en casarse es Francesca Bridgerton, y su boda con John Stirling se da entre el tercer libro, 'Una oferta de un caballero', la historia de Benedict, y el cuarto, 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', el cuento de Colin.

Después, a principios de mayo de 1824, Penélope Featherington une su vida en matrimonio con Colin, lo cual ocurre en el cuarto libro de la saga, 'Seduciendo a Mr. Bridgerton'. En esta novela, se revela que Penélope es en realidad Lady Whistledown, la misteriosa autora de los chismes de la alta sociedad que han sido un elemento central de la trama.





Cuando Colin Bridgerton descubre la verdadera identidad de Lady Whistledown, le pide a Penélope que mantenga el secreto. Sin embargo, al Cressida anunciar de manera falsa que ella es la autora, él decide desmentirla. Termina revelando públicamente que Penélope es Lady Whistledown en un baile organizado por Daphne y el duque. Después de este incidente, Colin y Penélope se enamoran y terminan casándose en una hermosa ceremonia.

Pocas semanas después, a finales de mayo del mismo año, Francesca se casa por segunda vez con Michael Stirling, el primo de su difunto esposo, quien ha estado secretamente enamorado de ella desde antes de su primer matrimonio. La relación entre Francesca y Michael se desarrolla con profundidad, explorando temas de pérdida, amor y segundas oportunidades.

Por último, Eloise Bridgerton, conocida por su independencia y espíritu rebelde, tiene su propia historia en el quinto libro de la serie, 'A Sir Phillip, con amor'. A diferencia de sus hermanos, Eloise no está particularmente interesada en casarse y prefiere disfrutar de su libertad. Sin embargo, su vida cambia cuando comienza a comunicarse mediante cartas con Sir Phillip Crane, un viudo que le propone matrimonio.

Eloise decide visitar a Sir Phillip para conocerlo mejor, lo que lleva a una serie de eventos que culminan en su matrimonio en junio de 1824. Su historia destaca por su enfoque en la correspondencia epistolar y el desarrollo de una relación basada en la comunicación y el entendimiento mutuo.

