Bridgerton

¿Quién se casa primero en los libros: Penélope, Eloise y Francesca? El orden no es como en la serie

En los libros, las chicas 'Brdigerton', Penélope, Eloise y Francesca, tienen sus propias historias románticas desarrolladas en diferentes momentos y aquí conoceras quién de ellas se casó primero.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video La historia de Francesca en los libros vs la serie, ¿Michaela Sterling es importante en su futuro?

La serie 'Bridgerton', basada en las populares novelas de Julia Quinn, captó inmediatamente la atención de una audiencia global con sus historias de amor y drama en la alta sociedad londinense. A medida que los fanáticos esperan nuevas temporadas, surge la curiosidad sobre el destino de los personajes principales en los libros.

Historias de amor en 'Bridgerton': ¿Quién se casa primero entre Penélope, Eloise y Francesca?

PUBLICIDAD

En particular, muchos se preguntan quién de las tres jóvenes, Penélope Featherington, Eloise Bridgerton y Francesca Bridgerton, encuentra el amor primero. La respuesta se encuentra en la saga literaria, donde cada hermana tiene su propia historia romántica, desarrollada en distintos momentos.

En los libros de Julia Quinn, la primera en casarse es Francesca Bridgerton, y su boda con John Stirling se da entre el tercer libro, 'Una oferta de un caballero', la historia de Benedict, y el cuarto, 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', el cuento de Colin.

Más sobre Bridgerton

‘Bridgerton’, T4: Netflix lanza un adelanto y ¡sí se apegará al libro ‘Te doy mi corazón'!
0:51

‘Bridgerton’, T4: Netflix lanza un adelanto y ¡sí se apegará al libro ‘Te doy mi corazón'!

Cine y Series
‘Emily en París 4’ hizo una broma sobre ‘Bridgerton’ y los fans se enamoraron de la referencia
0:58

‘Emily en París 4’ hizo una broma sobre ‘Bridgerton’ y los fans se enamoraron de la referencia

Cine y Series
¿Quién protagonizará 'Bridgerton 4'? Ella es la actriz que encarnará al romance de Benedict
2 mins

¿Quién protagonizará 'Bridgerton 4'? Ella es la actriz que encarnará al romance de Benedict

Cine y Series
¿Quién es Sophie, la futura esposa de Benedict Bridgerton? Estas actrices podrían interpretarla
3 mins

¿Quién es Sophie, la futura esposa de Benedict Bridgerton? Estas actrices podrían interpretarla

Cine y Series
'Bridgerton' temporada 4 ya tiene protagonista: su historia en los libros, fecha de estreno y más
3 mins

'Bridgerton' temporada 4 ya tiene protagonista: su historia en los libros, fecha de estreno y más

Cine y Series
'Eloise' tiene un enorme tatuaje y así se lo cubren en 'Bridgerton' (fotos)
2 mins

'Eloise' tiene un enorme tatuaje y así se lo cubren en 'Bridgerton' (fotos)

Cine y Series
Los accidentes que marcaron el rodaje de 'Bridgerton': Nicola Coughlan 'apuñaló' a otra actriz
3 mins

Los accidentes que marcaron el rodaje de 'Bridgerton': Nicola Coughlan 'apuñaló' a otra actriz

Cine y Series
¿La esposa de Benedict en 'Bridgerton 4' no será como en los libros? La 'pista' que alborotó a los fans
2 mins

¿La esposa de Benedict en 'Bridgerton 4' no será como en los libros? La 'pista' que alborotó a los fans

Cine y Series
'Bridgerton' estuvo llena de accidentes en el set: Eloise terminó en el hospital
3:29

'Bridgerton' estuvo llena de accidentes en el set: Eloise terminó en el hospital

Cine y Series
¿Reynolds (‘Queen Charlotte’) aparece en ‘Bridgerton 3’? La escena que enloqueció a los fans
3 mins

¿Reynolds (‘Queen Charlotte’) aparece en ‘Bridgerton 3’? La escena que enloqueció a los fans

Cine y Series

Después, a principios de mayo de 1824, Penélope Featherington une su vida en matrimonio con Colin, lo cual ocurre en el cuarto libro de la saga, 'Seduciendo a Mr. Bridgerton'. En esta novela, se revela que Penélope es en realidad Lady Whistledown, la misteriosa autora de los chismes de la alta sociedad que han sido un elemento central de la trama.

Imagen Netflix


Cuando Colin Bridgerton descubre la verdadera identidad de Lady Whistledown, le pide a Penélope que mantenga el secreto. Sin embargo, al Cressida anunciar de manera falsa que ella es la autora, él decide desmentirla. Termina revelando públicamente que Penélope es Lady Whistledown en un baile organizado por Daphne y el duque. Después de este incidente, Colin y Penélope se enamoran y terminan casándose en una hermosa ceremonia.

Pocas semanas después, a finales de mayo del mismo año, Francesca se casa por segunda vez con Michael Stirling, el primo de su difunto esposo, quien ha estado secretamente enamorado de ella desde antes de su primer matrimonio. La relación entre Francesca y Michael se desarrolla con profundidad, explorando temas de pérdida, amor y segundas oportunidades.

PUBLICIDAD

Por último, Eloise Bridgerton, conocida por su independencia y espíritu rebelde, tiene su propia historia en el quinto libro de la serie, 'A Sir Phillip, con amor'. A diferencia de sus hermanos, Eloise no está particularmente interesada en casarse y prefiere disfrutar de su libertad. Sin embargo, su vida cambia cuando comienza a comunicarse mediante cartas con Sir Phillip Crane, un viudo que le propone matrimonio.

Eloise decide visitar a Sir Phillip para conocerlo mejor, lo que lleva a una serie de eventos que culminan en su matrimonio en junio de 1824. Su historia destaca por su enfoque en la correspondencia epistolar y el desarrollo de una relación basada en la comunicación y el entendimiento mutuo.

Imagen Netflix


¿Ya sabías estos datos de "Bridgerton"? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
BridgertonNetflixSeries basadas en librosSeries de NetflixTelevisión

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD