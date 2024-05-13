Hay una cuarta hermana Featherington en los libros 'Bridgerton', ¿cómo es y por qué no sale en la serie?

Video Marina tiene un trágico final en los libros 'Bridgerton':así afecta a la historia de Eloise

Con la tercera temporada de ‘Bridgerton’ a unos días de llegar a Netflix (se estrena el 16 de mayo), las ansias y preguntas de los fans están a tope.

Se sabe que esta nueva entrega se centrará en la historia de amor de Penelope y Colin, lo que rompe con el orden de los libros ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, en que está basada la serie. Pero eso no es lo único en lo que la producción difiere de la obra de Julia Quinn. En los nuevos episodios se hará más que evidente la ausencia de un personaje que en la trama original juega un rol importante.

Advertencia: a partir de este punto, se revelan spoilers de los libros ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’ que tienen fuerte conexión con la serie ‘Bridgerton’.

Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers

‘Bridgerton’: el personaje de los libros que no sale en la serie y sería importante en la temporada 3

A lo largo de sus tres temporadas, la serie de Netflix ha mostrado que Penelope solo tiene dos hermanas mayores, Prudence y Philippa. Sin embargo, en los libros de ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, las hermanas Featherington son cuatro: Felicity es la menor de la familia.

Ella es la más cercana a Penelope, tratándola mejor que sus otras hermanas, y también es una querida amiga de Hyacinth Bridgerton.

Felicity se distingue tanto del resto de su familia que Portia, su madre, cree que es la única de sus hijas con posibilidad de casarse con un Bridgerton.

En la serie de Netflix 'Bridgerton', solo hay 3 hermanas Featherington. En los libros 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', hay una cuarta, Felicity. Imagen Netflix



Esto, la lleva a querer emparejarla con Colin. No obstante, la joven se da cuenta del romance entre él y su hermana, a quien decide ayudar.

Esta confusión se hace aún más evidente cuando Colin llega a la casa de las Featherington para pedir permiso para casarse con Penelope: Portia cree que quiere pedir la mano de Felicity, así que frecuentemente la manda a llamar e inventa excusas para que su hermana mayor salga del cuarto. Eventualmente, la propia Felicity encuentra una manera de ausentarse y el joven Bridgerton deja en claro sus intenciones con ‘Pen’.

Debido a que Netflix nunca presentó a Felicity, su papel en la historia de amor de ‘Polin’ quedó completamente descartado.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Cortesía Netflix

‘Bridgerton’: ¿por qué la serie de Netflix cortó a Felicity Featherington, la hermana de Penélope?

La showrunner de ‘Bridgerton’, Jess Brownell, habló con ‘TV Insider’ sobre la decisión de eliminar la menor de las Featherington en la serie de Netflix.

Según dijo, la decisión la tomaron los guionistas Chris Van Dusen y Shonda Rhimes desde el inicio de la serie porque “se vuelve difícil caracterizar a tres hermanos, especialmente” cuando tienen un papel secundario.

En la serie de Netflix 'Bridgerton', solo hay 3 hermanas Featherington. En los libros 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', hay una cuarta, Felicity. Imagen Netflix



Añadió que, de esta manera, la serie de Netflix muestra a una ‘Pen’ “sentirse aún más aislada y sola” y se “subraya su difícil situación al tenerla en este nido de víboras con sus hermanas que no son muy amables con ella y su madre que la subestima”: “Creo que fue una decisión inteligente”, explicó.

¿Te hubiera gustado ver a Felicity Featherington en la serie de 'Bridgerton'?