Bridgerton

Hay una cuarta hermana Featherington en los libros 'Bridgerton', ¿cómo es y por qué no sale en la serie?

La tercera temporada de ‘Bridgerton’ se centrará en la historia de amor de Colin y Penelope, pero no contará con un personaje importante que sí aparece en los libros de Julia Quinn, ¿quién es?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

newsport.jpg
Por:
Redacción.
Video Marina tiene un trágico final en los libros 'Bridgerton':así afecta a la historia de Eloise

Con la tercera temporada de ‘Bridgerton’ a unos días de llegar a Netflix (se estrena el 16 de mayo), las ansias y preguntas de los fans están a tope.

Se sabe que esta nueva entrega se centrará en la historia de amor de Penelope y Colin, lo que rompe con el orden de los libros ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, en que está basada la serie. Pero eso no es lo único en lo que la producción difiere de la obra de Julia Quinn. En los nuevos episodios se hará más que evidente la ausencia de un personaje que en la trama original juega un rol importante.

PUBLICIDAD

Advertencia: a partir de este punto, se revelan spoilers de los libros ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’ que tienen fuerte conexión con la serie ‘Bridgerton’.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>
<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>
Imagen VIX

‘Bridgerton’: el personaje de los libros que no sale en la serie y sería importante en la temporada 3

A lo largo de sus tres temporadas, la serie de Netflix ha mostrado que Penelope solo tiene dos hermanas mayores, Prudence y Philippa. Sin embargo, en los libros de ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, las hermanas Featherington son cuatro: Felicity es la menor de la familia.

Más sobre Bridgerton

‘Bridgerton’, T4: Netflix lanza un adelanto y ¡sí se apegará al libro ‘Te doy mi corazón'!
0:51

‘Bridgerton’, T4: Netflix lanza un adelanto y ¡sí se apegará al libro ‘Te doy mi corazón'!

Cine y Series
‘Emily en París 4’ hizo una broma sobre ‘Bridgerton’ y los fans se enamoraron de la referencia
0:58

‘Emily en París 4’ hizo una broma sobre ‘Bridgerton’ y los fans se enamoraron de la referencia

Cine y Series
¿Quién protagonizará 'Bridgerton 4'? Ella es la actriz que encarnará al romance de Benedict
2 mins

¿Quién protagonizará 'Bridgerton 4'? Ella es la actriz que encarnará al romance de Benedict

Cine y Series
¿Quién es Sophie, la futura esposa de Benedict Bridgerton? Estas actrices podrían interpretarla
3 mins

¿Quién es Sophie, la futura esposa de Benedict Bridgerton? Estas actrices podrían interpretarla

Cine y Series
'Bridgerton' temporada 4 ya tiene protagonista: su historia en los libros, fecha de estreno y más
3 mins

'Bridgerton' temporada 4 ya tiene protagonista: su historia en los libros, fecha de estreno y más

Cine y Series
'Eloise' tiene un enorme tatuaje y así se lo cubren en 'Bridgerton' (fotos)
2 mins

'Eloise' tiene un enorme tatuaje y así se lo cubren en 'Bridgerton' (fotos)

Cine y Series
Los accidentes que marcaron el rodaje de 'Bridgerton': Nicola Coughlan 'apuñaló' a otra actriz
3 mins

Los accidentes que marcaron el rodaje de 'Bridgerton': Nicola Coughlan 'apuñaló' a otra actriz

Cine y Series
¿La esposa de Benedict en 'Bridgerton 4' no será como en los libros? La 'pista' que alborotó a los fans
2 mins

¿La esposa de Benedict en 'Bridgerton 4' no será como en los libros? La 'pista' que alborotó a los fans

Cine y Series
'Bridgerton' estuvo llena de accidentes en el set: Eloise terminó en el hospital
3:29

'Bridgerton' estuvo llena de accidentes en el set: Eloise terminó en el hospital

Cine y Series
¿Reynolds (‘Queen Charlotte’) aparece en ‘Bridgerton 3’? La escena que enloqueció a los fans
3 mins

¿Reynolds (‘Queen Charlotte’) aparece en ‘Bridgerton 3’? La escena que enloqueció a los fans

Cine y Series

Ella es la más cercana a Penelope, tratándola mejor que sus otras hermanas, y también es una querida amiga de Hyacinth Bridgerton.

Felicity se distingue tanto del resto de su familia que Portia, su madre, cree que es la única de sus hijas con posibilidad de casarse con un Bridgerton.

En la serie de Netflix 'Bridgerton', solo hay 3 hermanas Featherington. En los libros 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', hay una cuarta, Felicity.
En la serie de Netflix 'Bridgerton', solo hay 3 hermanas Featherington. En los libros 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', hay una cuarta, Felicity.
Imagen Netflix


Esto, la lleva a querer emparejarla con Colin. No obstante, la joven se da cuenta del romance entre él y su hermana, a quien decide ayudar.

Esta confusión se hace aún más evidente cuando Colin llega a la casa de las Featherington para pedir permiso para casarse con Penelope: Portia cree que quiere pedir la mano de Felicity, así que frecuentemente la manda a llamar e inventa excusas para que su hermana mayor salga del cuarto. Eventualmente, la propia Felicity encuentra una manera de ausentarse y el joven Bridgerton deja en claro sus intenciones con ‘Pen’.

Debido a que Netflix nunca presentó a Felicity, su papel en la historia de amor de ‘Polin’ quedó completamente descartado.

'Bridgerton' temporada 3
'Bridgerton' temporada 3
Imagen Cortesía Netflix

‘Bridgerton’: ¿por qué la serie de Netflix cortó a Felicity Featherington, la hermana de Penélope?

La showrunner de ‘Bridgerton’, Jess Brownell, habló con ‘TV Insider’ sobre la decisión de eliminar la menor de las Featherington en la serie de Netflix.

PUBLICIDAD

Según dijo, la decisión la tomaron los guionistas Chris Van Dusen y Shonda Rhimes desde el inicio de la serie porque “se vuelve difícil caracterizar a tres hermanos, especialmente” cuando tienen un papel secundario.

En la serie de Netflix 'Bridgerton', solo hay 3 hermanas Featherington. En los libros 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', hay una cuarta, Felicity.
En la serie de Netflix 'Bridgerton', solo hay 3 hermanas Featherington. En los libros 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', hay una cuarta, Felicity.
Imagen Netflix


Añadió que, de esta manera, la serie de Netflix muestra a una ‘Pen’ “sentirse aún más aislada y sola” y se “subraya su difícil situación al tenerla en este nido de víboras con sus hermanas que no son muy amables con ella y su madre que la subestima”: “Creo que fue una decisión inteligente”, explicó.

¿Te hubiera gustado ver a Felicity Featherington en la serie de ‘Bridgerton’? Escribe tu opinión en los comentarios.


Relacionados:
BridgertonNetflixSeries de NetflixSeries basadas en librosSeriesTelevisión

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD