‘Bridgerton 3’: ¿Por qué Netflix inventó al personaje de Lord Debling? No existe en los libros

Video Bridgerton 3': ¿Penelope tendrá un ‘glow up’ y bajará de peso como en los libros?

La temporada 3 de ‘Bridgerton’ se centra en cómo Colin y Penelope pasan de ser amigos a amantes, así como los múltiples obstáculos en su historia de amor.

Una de esas dificultades es la aparición de Lord Debling, un soltero a quien la sociedad describe como peculiar dado su extraordinario amor por la naturaleza y quien se convierte en un pretendiente aparentemente ideal para ‘Pen’.

Lo que quizás no muchos sepan es que dicho personaje no existe en el libro ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, en el que se basa la serie, sino que Netflix lo creó.

Antes de que sigas leyendo, toma en cuenta que se revelan detalles reveladores de la temporada 3 de 'Bridgerton'.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

¿Por qué Netflix inventó el personaje de Lord Debling? No existe en los libros de ‘Bridgerton’

Según dijo la showrunner de ‘Bridgerton’, Jess Brownell, a ‘Variety’, la decisión de introducir a Lord Debling en la tercera temporada fue intencional. Después de ver a la autora de Lady Whistledown, interpretada por Nicola Coughlan, en las sombras durante dos temporadas, el equipo de producción consideró que era su momento de que “recibiera algo de interés por parte de alguien”. Lord Debling fue creado para cumplir ese papel.

Además, la presencia del conservacionista sirve como un catalizador para Colin Bridgerton. Si bien el amor platónico de Penelope ya había comenzado a notar sus sentimientos hacia ella antes de la aparición de Debling, su llegada lo obliga a actuar más rápidamente.

Lord Debling y Penelope en 'Bridgerton 3'. Imagen Netflix

¿Quién es el actor que interpreta a Lord Debling en la serie ‘Bridgerton’?

Sam Phillips es el actor encargado de darle vida al amante de la naturaleza, vegetariano y pretendiente de Penelope en la tercera temporada de ‘Bridgerton’.

El intérprete, que ha captado la atención de la audiencia, previamente había trabajado en series como ‘Doctors’, ‘Grantchester’ y ‘The Crown’, demostrando su habilidad y versatilidad.

Sam Phillips interpreta a Lord Debling en la temporada 3 de 'Bridgerton'. Imagen Getty Images / Netflix



Kelly Valentine Hendry, directora de casting de ‘Bridgerton’, habló sobre la elección de Sam Phillips como Lord Debling con el sitio web de ‘Shondaland’. Según dijo, buscaban agregar al reparto a alguien que “se sintiera un poco diferente, pero que funcionara en ese mundo”.

Adicionalmente, consideraron que fuera “un actor al que Colin Bridgerton pudiera mirar desde el otro lado de una habitación ocupada y ver a Penélope con este tipo y pensar: ‘Sí, él es una amenaza para mí’”.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 3 de ‘Bridgerton’?

Los últimos 4 capítulos de la serie llegarán a Netflix el próximo 13 de junio.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Cortesía de Netflix