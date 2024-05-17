Bridgerton

¿Por qué la temporada 3 de 'Bridgerton' es de Colin y Penelope y se saltó la historia de Benedict?

Al centrar la temporada 3 de ‘Bridgerton’ en Penelope y Colin, Netflix cambió el orden de los libros de Julia Quinn, ¿por qué tomaron esa decisión?

La temporada 3 de ‘Bridgerton’ hizo algunos cambios al libro ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, en el que está basado. El principal fue que alteró el orden de las novelas

Las primeras dos temporadas de la serie de Netflix contaron las historias de Daphne y Anthony Bridgerton, siguiendo el mismo orden de las obras de Julia Quinn.

Sin embargo, para la tercera entrega, el foco se puso en Colin y Penelope, cuyo romance se narra hasta el cuarto libro de la autora. El tercero es del tercer hermano de los Bridgerton, Benedict. ¿A qué se debió esta decisión?

¿Por qué la temporada 3 de ‘Bridgerton’ se trata de Penelope y Colin y no de Benedict?

Jess Brownell, la showrunner de ‘Bridgerton’, explicó en una entrevista con 'Variety' que la decisión de centrarse en Penelope y Colin en lugar de Benedict en la tercera temporada se debió a que "ya era el momento" de la pareja: "Como hemos estado viendo a estos dos actores en nuestras pantallas desde la temporada 1, ya hemos invertido un poco en ellos. Sabemos quiénes son como personas".

"En lugar de mantenernos estancados en esa dinámica, queríamos impulsarla en esta temporada", añadió.

'Bridgerton 3'
'Bridgerton 3'
Imagen Netflix


Luke Newton, el actor que interpreta a Colin en la serie 'Bridgerton', coincidió con que, dado lo que se conocía de la historia, lo mejor era adelantar el romance de 'Polin': "La escritura de la primera temporada fue tan inteligente que desde el primer momento en que los ves, ves que tienen esta historia, pero también ves que existe esta conexión", comentó a la revista 'Town & Country'.

El intérprete cree que si la tercera temporada hubiera seguido el orden de los libros, los fans podrían haberse frustrado con Colin por "no darse cuenta de lo que tenía delante": "(Dirían) '¡Perdiste tu oportunidad! Estás fuera. Ella necesita seguir adelante'. Así que siento que es el momento perfecto. Ya hubo suficiente (Polin) antes de la tercera temporada”.

'Bridgerton' temporada 3
'Bridgerton' temporada 3
Imagen Cortesía Netflix

¿Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 3 de ‘Bridgerton’?

Los cuatro episodios finales de la serie se estrenarán el 13 de junio en Netflix.

¿De quién será la temporada 4 de ‘Bridgerton’?

Aunque la tercera temporada se desvió del orden de los libros, aún no se ha revelado quién será el protagonista de la cuarta temporada. Los fanáticos de la serie no solo están ansiosos por saber si la cuarta temporada seguirá el orden de los libros, sino que ya también tienen sus propias teorías sobre cuál de los hermanos Bridgerton tomará el siguiente protagónico.

Bridgerton: Colin Bridgerton, Gregory Bridgerton y Benedict Bridgerton
Bridgerton: Colin Bridgerton, Gregory Bridgerton y Benedict Bridgerton
Imagen Liam Daniel / Netflix


¿Qué opinas de que la temporada 3 de ‘Bridgerton cambiara el orden de los libros? Cuéntanos en los comentarios quién crees que será el siguiente protagonista de la serie de Netflix?

Relacionados:
BridgertonSeries de NetflixNetflixSeries basadas en librosNicola Coughlan

