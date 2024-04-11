'Bridgerton 3', dudas que nos dejó el trailer: ¿Eloise revelará que Penelope es Lady Whistledown?

Video Actriz de ‘Bridgerton’ pidió que la próxima temporada no tenga escenas candentes

Este 11 de abril, finalmente llegó el primer tráiler oficial de la tercera temporada de 'Bridgerton', que promete presentar la historia de amor entre Penélope Featherington y Colin Bridgerton.

Aunque estos personajes terminaron en conflicto en el último capítulo de la segunda temporada, el avance reveló que aparentemente han hecho las paces y ahora Colin se dedicará a ayudar a su querida amiga pelirroja a conseguir marido. Sin embargo, esta tarea no parece ser fácil hasta que aparece Lord Debling, quien está interesado románticamente en la protagonista.

La emoción de los fans alcanzó su punto máximo en las redes sociales, ya que la palabra Bridgerton se volvió tendencia en pocas horas, aunque también dejó incógnitas sobre el destino de los personajes.

¿Por qué Eloise Bridgerton se volvió amiga de Cressida Cowper?

Una de las escenas más impactantes del tráiler de 'Bridgerton 3' involucra a la intrépida Eloise Bridgerton, quien anteriormente era la mejor amiga de Penélope. Sin embargo, tras descubrir que ella era en realidad ‘Lady Whistledown’, decide terminar su amistad. El avance revela que Eloise ha comenzado una amistad con Cressida Cowper, la villana principal del libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', lo que plantea la pregunta de si la hermana de Colin querrá hacerle daño de alguna manera a la protagonista.

¿Benedic Bridgerton conocerá a Sophie en esta temporada?

Otro punto de interés para los fans es si Benedict Bridgerton conocerá a Sophie en esta temporada. En los libros de Julia Quinn, Benedict conoce a Sophie Beckett en el tercer volumen, 'Te doy mi corazón', pero en el nuevo tráiler de 'Bridgerton' no se muestra ningún indicio de esta introducción romántica.

¿Eloise consiguió marido o también es 'solterona' como Penélope?

La incógnita sobre el estado marital de Eloise también está presente. Aunque la madre de los Bridgerton desea ver a sus hijos casados, Eloise se mostró en contra de conseguir marido. La duda sobre si Eloise cedió a los deseos de su madre y se casó con alguien de la alta sociedad o si continúa soltera está en el aire.

¿Daphne Bridgerton ya no saldrá en esta temporada?

Por último, la ausencia de Daphne Bridgerton en el tráiler ha generado especulaciones sobre su participación en esta temporada. Aunque la primera temporada se centró en su historia con el duque Simon Basset, en la segunda temporada tuvo apariciones más breves. Su completa ausencia en el tráiler hace pensar que podría estar fuera de la trama en esta ocasión.

¿Eloise revelará que Penélope es Lady Whistledown?

El trailer de 'Bridgerton 3' aclaró que Eloise odia de cierta forma a Penélope por no decirle nada sobre su identidad como 'Lady Whistledown' y aunque podría idear planes para que su hermano Colin no se enamore de su antigua amiga, la verdadera pregunta es si en algún punto le revelerá a todos de manera escadalosa que ella era la persona que contaba los secretos de la Alta Sociedad mediante su boletín o continuará manteniéndolo en secreto.

