‘Bridgerton 3’: La escena del espejo fue tan intensa, que los actores rompieron un mueble (foto)

Video El significado oculto en la escena de las mariposas de ‘Bridgerton 3’: Tiene que ver con Penélope

La temporada 3 de ‘Bridgerton’ trajo, como ya es costumbre en la serie de Netflix, varios momentos apasionados. De la pareja principal, destacan las escenas del carruaje y del espejo, que emocionaron a más de un fan de ‘Polin’. Un detalle del detrás de cámaras demuestra lo comprometidos que los actores Nicola Coghlan y Luke Newton, quienes interpretan a Penélope y Colin respectivamente, estaban con el momento romántico frente al espejo.

Advertencia: este artículo contiene spoilers de la parte 2 de la tercera temporada de ‘Bridgerton’.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

Actores de ‘Bridgerton’ rompieron un mueble en la filmación de la escena del espejo

PUBLICIDAD

En múltiples entrevistas previo al estreno de la segunda parte de la serie, Coughlan y Newton revelaron que durante la filmación de la escena del espejo, rompieron cierto mueble del set. Sin embargo, se rehusaron a revelar qué parte del mobiliario había sido.

El pasado 13 de junio, la actriz que interpreta a Penélope Featherington finalmente terminó con el secreto. En su cuenta de Instagram, Nicola Coughlan publicó una foto del mueble en cuestión y las condiciones en las que terminó luego de su arduo trabajo con su compañero de escenas. Se trata del sillón largo en el que los prometidos tienen relaciones por primera vez en su casa. En la imagen se puede ver que una pata del enser fue la que terminó dañada.

Nicola Coughlan y Luke Newton rompieron la pata de un mueble al filmar la escena del espejo en 'Bridgerton 3'. Imagen Nicola Coughlan/Instagram



En una entrevista con ‘Vanity Fair’, publicada el mismo día, Luke Newton contó que el accidente sucedió apenas unos “20 segundos” después de que el director del episodio les dio la indicación de “aumentar la energía y la intensidad” del momento frente a cámaras.

Ambos actores tomaron el incidente a la ligera y “se echaron a reír” cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido.

No obstante, debido a que se trataba de una pieza única, el equipo de filmación no podía reemplazarla tan fácilmente, por lo que tuvieron que usar “cajas de manzanas y otras cosas” para nivelar el sillón.

La intensa escena del espejo en la temporada 3 de 'Bridgerton'. Imagen Netflix

¿Cómo se grabó la escena del espejo de ‘Bridgerton 3’?

Tanto Nicola Coghlan como Luke Newton han revelado múltiples detalles sobre la ahora famosa escena en diversas entrevistas.

PUBLICIDAD

A ‘Vanity Fair’, por ejemplo, el actor que interpreta a Colin Bridgerton, reveló que el rodaje de la escena del espejo duró tres días y que, hacia el final, “estábamos literalmente quitándonos la bata y paseándonos (desnudos) por el estudio”.

Por su parte, la intérprete que le da vida a ‘Pen’ ha afirmado en varias ocasiones que ellos, como actores, pudieron decidir qué partes de su cuerpo mostrar y cuáles no.

'Bridgerton' Imagen Netflix



En ese sentido, Nicola Coghlan optó por mostrarse completamente desnuda frente al espejo: “Se sintió como el mayor ‘vete a la mi…’ de toda la conversación en torno a mi cuerpo. Fue increíblemente empoderador’”, aseguró a ‘Stylist’.

Otro dato curioso es que la actriz tenía dos pelucas para nunca perder el peinado en el momento tan agitado.