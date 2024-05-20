¿Por qué la apasionada escena de Colin y Penélope hizo enojar a los fans de ‘Bridgerton’?

Video Así se verían los Bridgerton si fueran como se describen en los libros, según IA

Luego de mucho tiempo de espera, los fans de ‘Bridgerton’ por fin pueden disfrutar de la temporada 3 (al menos los primeros cuatro capítulos) con todo el romance, pasión y hermosos outfits que la caracterizan.

Aunque el romance de Penélope y Colin es uno de los que más emociona a los seguidores de la serie y los libros, parece que muchos quedaron decepcionados con la sensual escena que ocurre dentro del carruaje, al final del cuarto capítulo.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Cortesía de Netflix

Pero, ¿por qué algunos están inconformes, mientras que a otros sí les gustó esa secuencia? Las diferencias entre el libro y la serie podrían dar una explicación.

¿Por qué los fans de ‘Bridgerton’ se molestaron al ver la escena de Colin y Penélope en el carruaje?

La temporada 3 de la serie de Netflix rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Algunos fans expresaron su desacuerdo con la secuencia del carruaje, pues aseguran que no hubo “suficiente química” entre Colin y Penélope.

Según su opinión, esto puede deberse a dos factores: la química entre los actores Nicola Coughlan y Luke Newton no es creíble, o el personaje de Penélope no está bien desarrollado y la hicieron “demasiado tímida”.

Otros se metieron con cuestiones técnicas, pues mencionan que, al ser una escena de noche y en un espacio cerrado, la iluminación es escasa y eso no permite apreciar bien la pasión.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Liam Daniel / Netflix

Algunos más creen que hizo falta un elemento importante que aparece en la descripción del libro ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’ y que da una idea más extensa de la gran pasión que hay entre la señorita Featherington y el hombre del que lleva tantos años enamorada.

La escena del carruaje de Penélope y Colin: diferencias entre el libro y la serie

La primera diferencia es el momento del día en que ocurre. En el libro de Julia Quinn, la secuencia sucede durante el día, lo cual hace que el momento sea mucho más atrevido, pues es más probable que alguien los descubra rompiendo las reglas de la alta sociedad.

Otro factor que es distinto, es que en la serie el encuentro ocurre luego de que Penélope es avergonzada por Colin en un baile y su única propuesta de matrimonio se ve frustrada. En la versión escrita, esto sucede después de que Colin descubre que ella es en realidad Lady Whistledown.

Penelope en 'Bridgerton' temporada 3 Imagen Laurence Cendrowicz / Netflix

En el primer caso, Penélope se encuentra triste, vulnerable y decepcionada, eso explicaría por qué no se muestra tan apasionada como muchos esperaban. En cambio, en los libros, ella toma una actitud más valiente, sobre todo porque al ser descubierta por Colin ya no tiene nada que ocultar y se desenvuelve como una mejor más segura de sí misma.

A eso se le suma la edad. De acuerdo con los actores Nicola Coughlan y Luke Newton, los personajes en la serie tienen 22 y 24 años, respectivamente, mientras que en los libros son mucho mayores: ella es una ‘solterona’ de 28 años y él ya tiene 33. Es decir, si se conocieron cuando Penélope tenía solo 16, significa que lleva más de 10 años enamorada del tercer hermano Bridgerton. ¡Una pasión de tanto tiempo es difícil de ocultar!

'Bridgerton' temporada 3: Penélope y Colin Imagen Liam Daniel / Netflix

Otra gran diferencia entre la versión audiovisual y la impresa es la descripción. En pantalla, el tiempo es oro, es por eso que la producción solo disponía de un par de minutos para la candente escena. Por el contrario, Julia Quinn usó varias páginas para detallar todo lo que Colin le hizo a Penélope. Aunque no tuvieron relaciones sexuales hasta el final, digamos que él ‘se sirvió con la cuchara grande’.

Finalmente, el elemento que muchos lectores notaron que faltó en la serie, al final del apasionado momento. Tras su candente encuentro, una vez que llegan frente a la casa Featherington (en la producción llegan a la de Colin), Penélope le pregunta si “se ve presentable”, pues teme que su familia le haga preguntas si la ven desarreglada.

Colin piensa que está terriblemente despeinada y le dice que trate de acomodarse el cabello. El caos en su peinado es tan grande, que ella tiene que entrar corriendo a su casa para darse una ‘manita de gato’. Eso nos da una idea de qué tan intensos estuvieron los besos y caricias.

Por si fuera poco, Peni está tan sorprendida con la propuesta de matrimonio que se cae del carruaje tras escuchar las palabras de Colin, ¡ups!

En defensa de la apasionada escena de Penélope y Colin en el carruaje

Por supuesto, también hay fans que defienden la escena y aseguran que están contentos con el resultado. Entre otras cosas, consideran que sí hay suficiente pasión en el encuentro.

También explican que no habría sido lógico poner a una Penélope más participativa, pues ella es una dama recatada, es tímida y ni en sus sueños más locos creyó que pasaría algo así con Colin, mucho menos después de que él arruinó la única perspectiva de boda que tuvo desde que entró al mercado del matrimonio.

'Bridgerton' temporada 3: Penélope y Lord Debling Imagen Liam Daniel / Netflix

Otro elemento que les agradó, es que cuando el carruaje se detiene Colin dice una broma: "¿No podía seguir conduciendo el cochero". Esto hace que ambos se rían y eso nos recuerda que antes que otra cosa son buenos amigos y, como hemos visto en la serie, la amistad es una buena base para una relación.

Además, los más entusiastas aseguran que “lo mejor está por venir”, pues esta no es el único momento erótico en ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’. Más adelante hay una escena mucho más candente y que en el libro es descrita con sumo detalle, la cual podría aparecer en la segunda parte de la temporada 3.