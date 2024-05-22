‘Bridgerton’: este detalle en la escena del carruaje demuestra que los actores tienen mucha química

Video 'Bridgerton': Los secretos tras la escena más candente, ¿por qué eligieron canción de Pitbull?

Una de las escenas más comentadas de la primera parte de la temporada 3 de ‘Bridgerton’ es, sin duda alguna, la del carruaje entre Penélope y Colin. Si bien, ese momento busca ser la culminación de los años de anhelo romántico y tensión entre los personajes, provocó opiniones divididas entre los fans, pues muchos de ellos señalaron que no sintieron la química entre los actores.

No obstante, una anécdota del detrás de cámaras muestra el compromiso de Nicola Coughlan y Luke Newton con la escena.

Advertencia: a continuación se hablará con detalle del final de la primera parte de la temporada 3 de ‘Bridgerton’.

Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers

Actores de ‘Bridgerton’ no pararon durante el rodaje de la escena del carruaje

En múltiples entrevistas, Nicola Coughlan y Luke Newton han detallado cómo fue filmar dicho momento.

Según han contado, debido a las limitaciones de espacio en el carruaje, no había lugar para un camarógrafo. Por lo tanto, la producción optó por solamente instalar una cámara en el set, dejando solos a los actores y con el director y el equipo observando y dando instrucciones desde afuera y a través de monitores.

Como resultado, los actores no escucharon cuando el director les gritó “corte” y siguieron con la escena romántica hasta que el director fue hasta el carruaje y les dijo “¿Qué están haciendo? ¡Les dije que pararan!”.

'Bridgerton'



Sobre cómo fue filmar la famosa escena, Nicola comentó a ‘The Today Show’ que se sintieron “empoderados” por el “control” que tenían en ese momento: “Sabíamos qué puntos teníamos que abordar [con el coordinador de intimidad] pero no lo sentíamos forzado ni coreografiado. Pensábamos: ‘Yo confío en ti, tú confías en mí. Hagámoslo lo mejor que podamos’”.

Por si esto fuera poco, en múltiples entrevistas y eventos, los actores detrás de Penélope y Colin han asegurado que “rompieron un mueble” durante la filmación de sus escenas candentes. No obstante, se han limitado a mencionar que es una pieza que aparece en la segunda parte de la tercera temporada de ‘Bridgerton’, sin especificar cuál.

'Bridgerton'.

Luke Newton improvisó un detalle de la escena del carruaje entre Penélope y Colin

Otro sencillo pero notorio detalle de la ardiente escena llamó la atención de los fans: cuando llegan a la casa de Colin, él arregla cuidadosa y amorosamente a Penélope, para que nadie note lo que acaba de suceder. Al acomodar su vestido de nuevo, usa su dedo pulgar, en vez de los que, se presume, usó al tocarla.

En redes sociales, múltiples fans han señalado este gesto como caballeroso, romántico y detallista. En respuesta a la reacción de la audiencia, el director del episodio, Andrew Ahn, reconoció que fue una improvisación de Luke Newton y no una indicación suya.

'Bridgerton' temporada 3