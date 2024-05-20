Un detalle adelantó cómo sería la ardiente escena de 'Polin' en 'Bridgerton 3', pero pocos lo notaron

Video 'Penélope' pidió aparecer lo más desnuda posible en 'Bridgerton 3' para callar a sus 'haters'

‘Bridgerton’ es conocida por esconder elementos de su trama o personajes de manera discreta en los sets, vestuarios y más. La tercera temporada de la serie de Netflix no es la excepción y, en un momento que muchos pudieron pasar desapercibido, dio pistas del final de la primera parte.

Si bien la ardiente escena del carruaje entre Penelope y Colin causó controversia entre los fans, algo que quizás no muchos notaron es que desde los primeros episodios se insinuó lo que sucedería.

A partir de este momento, se revelan spoilers de la tercera temporada de ‘Bridgerton’ y el libro ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>

‘Bridgerton 3’: el detalle con el que la serie adelantó la escena del carruaje entre Penelope y Colin

En el segundo episodio de la tercera temporada de ‘Bridgerton’, titulado ‘Bajo la luz de la luna’, se presenta una secuencia que, aunque breve, esconde un detalle significativo. Los amigos se encuentran en una fiesta después de una de sus ‘clases’, que terminó de manera abrupta: Penelope leyó el diario de Colin y, en un accidente, él se cortó la mano. Ella se ofrece a ayudarlo, vendándolo, un acto que parece despertar sentimientos en Colin.

Durante el baile, ambos discuten lo sucedido y resuelven sus diferencias. Sin embargo, un elemento en el fondo de la escena es igualmente revelador: en la pared hay un espejo con forma de carruaje. Este detalle, aunque inadvertido, anticipa la escena romántica entre ellos al final del cuarto episodio. Dada la brevedad de esta interacción en pantalla, es probable que muchos espectadores no lo hayan.

'Bridgerton'.



Dicho detalle podría tener un significado aún mayor. Los seguidores de los libros saben que en la novela ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, Colin imagina tener relaciones con Penelope frente a un espejo, argumentando que de esta manera, ella podría descubrirse tan hermosa como él la ve.

A pesar de que esta escena es imaginada por Colin en los libros, nunca se narra explícitamente. Sin embargo, las imágenes promocionales de Netflix han mostrado a la pareja frente a varios espejos, lo que ha llevado a muchos a esperar que esta escena se muestre en la segunda parte de la tercera temporada de 'Bridgerton' (que se estrena el 13 de junio).

El detalle en 'Bridgerton' que adelantó la escena del carruaje de Penelope y Colin.



Así, el espejo con forma de carruaje, que podría parecer un detalle insignificante, no solo anticipa una escena romántica entre Penelope y Colin, sino que también podría ser un guiño a una escena imaginada por Colin en los libros.

La escena del carruaje entre Penelope y Colin es diferente en el libro

En el libro ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, de Julia Quinn, la escena del carruaje se desarrolla de manera similar, pero con algunas diferencias clave.

Para empezar, el motivo por el que Colin sube a un carruaje con Penelope es muy diferente: se da luego de la siguió hasta una iglesia, donde ella entregó, de manera discreta, el manuscrito de la siguiente edición de ‘Lady Whistledown’, con lo que él descubre que es la autora del panfleto de chismes.

'Bridgerton' temporada 3



Colin sube a su carruaje y decide enfrentarla por sus publicaciones, pero la discusión rápidamente se convierte en una sesión de besos apasionados que, a su vez, se convierte en una propuesta de matrimonio de Colin a Penelope.