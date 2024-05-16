¿Por qué Daphne no aparece en 'Bridgerton 3'? Actriz Phoebe Dynevor revela la cruda verdad

Video Esta es la edad real de los actores de ‘Bridgerton’: seguro pensabas que eran más jóvenes

En 2020, el público se enamoró de la serie 'Bridgerton' gracias a la historia de Daphne Bridgerton y Simon Basset, el duque de Hastings. Su intensa relación hizo que muchos desearan vivir un amor similar. Sin embargo, lamentablemente, ambos quedaron fuera de la tercera temporada. Aquí te contamos la razón.

A pesar de que se sabía que estos personajes ya no serían los protagonistas en los siguientes capítulos, muchos pensaron que seguirían apareciendo. La primera sorpresa llegó en 2021 cuando se confirmó que Regé-Jean Page, el actor que interpretaba al cautivador duque de Hastings, no estaría en la segunda temporada de 'Bridgerton', que narra la historia de Anthony.

'Bridgerton', serie de Netflix Imagen LIAM DANIEL/NETFLIX



En contraste, Phoebe Dynevor, la actriz que interpretó a Daphne, anunció que seguiría siendo parte del elenco, lo cual alegró a los espectadores. Así, apareció de manera esporádica en algunos capítulos aconsejando a su hermano y en su faceta de siendo madre, cargando a uno de sus bebés en diversas ocasiones.

PUBLICIDAD

Phoebe Dynevor explicó por qué dejó su papel de Daphne en 'Bridgerton'

Para la tercera temporada, se esperaba que la actriz repitiera su rol, pero afirmó que no volvería al programa. Al principio, se pensó que podría haber tenido problemas con algún compañero o con la producción, pero ella aclaró el motivo de su decisión.

En una entrevista con la revista 'Variety', Dynevor explicó que, en su opinión, Daphne no tenía una verdadera razón para regresar porque su historia ya se había contado por completo.

"Bueno, hice mis dos temporadas... Hice lo que quería hacer con ese personaje y ella tuvo un gran arco".



Añadió que por ahora disfrutará la etapa de 'Bridgerton' como espectadora, pero si en el futuro Netflix le pide regresar ella no estará cerrada a la idea.

Imagen Netflix y Getty Images

¿Por qué Edwina Sharma tampoco aparece en 'Bridgerton 3'?

Otro rostro que ya no aparece en los nuevos capítulos de 'Bridgerton' es el de Edwina Sharma, una de las anteriores protagonistas. La actriz que la interpretó, Charithra Chandran, no ha comentado nada sobre su ausencia. Sin embargo, en el capítulo 2 de esta tercera temporada, se confirma que la antigua prometida de Anthony Bridgerton sí se casó y ahora vive muy feliz en el extranjero.

Esto probablemente significa que no volverá a la serie, lo cual no molesta a los fans, ya que la atención está actualmente centrada en Colin Bridgerton y Penélope Featherington.

Temporada 2 de 'Bridgerton' Imagen Netflix