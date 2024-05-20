'Kate' sufrió una tortura con los outfits de 'Bridgerton': No podía comer en todo el día

Video 'Penélope' pidió aparecer lo más desnuda posible en 'Bridgerton 3' para callar a sus 'haters'

Aunque la tercera temporada de 'Bridgerton' ya está en Netflix, existen secretos de temporadas pasadas que quizás desconocías y uno de ellos está relacionado con la anterior protagonista, Simone Ashley.

Simone Ashley revela los problemas de salud que le causó el vestuario en 'Bridgerton 2'

PUBLICIDAD

La actriz británica, conocida por su participación en el live-action 'La sirenita' y la serie 'Sex Education', destacó en la segunda temporada de 'Bridgerton' al interpretar a Kate Sharma. Su personaje se ve envuelto en un triángulo amoroso con Anthony Bridgerton, lo que proporcionó momentos de drama y romance que cautivaron al público, convirtiendo sus episodios en un gran éxito.

Sin embargo, el protagonismo de Ashley no estuvo exento de dificultades. Según una entrevista que concedió a 'Glamour UK' en 2022, la actriz de 29 años experimentó serios problemas con sus vestuarios. A pesar de ser hermosos y muy elegantes, los atuendos le causaron graves problemas de salud debido a que eran muy ajustados.

"En mi primer día, pensé: "Está bien, el primer día como protagonista, pude comer mucha comida y tener mucha energía". Entonces, comí una porción enorme de salmón y fue entonces cuando tuve que enfermarme, básicamente porque estaba usando el corsé".

Imagen Netflix



Ashley mencionó que al usar estas prendas femeninas, no podía comer porque hacían su cintura más pequeña y hasta llegó a pensar que se había lastimado seriamente una parte importante de su cuerpo.

"Me di cuenta de que cuando usas el corsé, simplemente no comes. Cambia tu cuerpo. Tuve una cintura más pequeña por un momento. Luego, en el momento en que dejas de usarlo, vuelves a ser como era tu cuerpo. Tenía ¡También me duele mucho el corsé, creo que en un momento me rompí el hombro!", fue parte de su declaración.

Actriz que intepretó a Kate no podía hacer escenas románticas con los corsés

Por otro lado, la actriz necesitaba ayuda para calzarse, ya que una vez que se colocaba el corsé, le resultaba imposible agacharse y ponerse los zapatos por sí sola. Dependía, por lo tanto, de otras personas, lo cual resultaba doloroso y desesperante en ocasiones.

Una complicación que también la hizo sufrir fue que, con el corsé tan ajustado, no podía moverse libremente ni realizar escenas románticas, como por ejemplo abrazar a Jonathan Bailey, el actor que interpreta a Anthony Bridgerton.

"Había escenas donde no podía abrazarlo tanto como era necesario. Eventualmente lo aflojaron un poco y pude pasar mis manos por su increíble cabello".

Imagen Netflix



A pesar del sufrimiento diario, la actriz demostró su talento y versatilidad al superar obstáculos físicos y emocionales para ofrecer una actuación que quedó grabada en la memoria de los seguidores de 'Bridgerton'.