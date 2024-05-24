‘Bridgerton’: ¿Qué es la ratafia, la bebida que toman las mujeres en las fiestas de sociedad?

Video De qué viven y por qué son ricos los Bridgerton, ¿la Reina les regaló su fortuna?

Si bien ‘Bridgerton’ no está pensada como una serie históricamente correcta, sí toma muchos elementos de la Regencia del Reino Unido, época en la que está basada. Tal es el caso de la figura histórica de la reina Charlotte, el polvo marrón que la monarca esnifa frecuentemente o la popularidad de las limonadas en la época del verano. Lo mismo sucede con la ratafia, que las mujeres frecuentemente mencionan en los bailes a los que asisten: ¿qué es?

'Bridgerton' Imagen Netflix

¿Qué es ratafia, bebida que mencionan en la serie ‘Bridgerton’?

A lo largo de sus tres entregas, la serie ha mostrado a diferentes personajes femeninos mencionando la ratafia. En el episodio 2 de la temporada 3, por ejemplo, es lo que Lady Kent decide tomar en su primer baile tras su incursión a la alta sociedad.

La ratafia es un licor dulce que se elabora a partir de la maceración de distintos frutos, hierbas y especias en un alcohol de base, generalmente aguardiente. Los ingredientes pueden variar considerablemente dependiendo de la región geográfica donde se elabore, pero algunos de los más comunes incluyen nuez verde, cáscara de limón, guindas, clavel rojo, menta, clavos de olor, nuez moscada, canela y rama de zarza.

Existen numerosas variedades de ratafia en todo el mundo, cada una con sus propias características únicas. Algunas de las variedades más conocidas incluyen de frutas, de hierbas o amarga.

'Bridgerton' Imagen Netflix



La ratafia se encuentra en distintas regiones del Mediterráneo, especialmente en España, Italia y Francia y, según donde uno se encuentre, se le conoce con variaciones de nombres como ratafià, ratafia, rataffia, retacía, etc.

Esta bebida se consume tradicionalmente como digestivo después de las comidas, pero también puede servirse como aperitivo o cóctel.

En ‘Bridgerton’, se retrata como una bebida que las mujeres de la alta sociedad. consumían en fiestas y reuniones sociales de manera frecuente, aunque obvia detalles como si había un protocolo que se debía seguir o cómo se convirtió en una de las bebidas más populares.

'Bridgerton' Imagen Netflix

¿Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 3 de ‘Bridgerton’?

Tras la intrigante pausa que dejó en vilo a los espectadores, Netflix lanzará los cuatro episodios restantes de la temporada el próximo 13 de junio.

A partir de esa fecha, la audiencia podrá descubrir cómo continúa la historia de amor entre Penélope Featherington y Colin Bridgerton, que ha cautivado a la audiencia desde el inicio de la temporada, así como otras incógnitas que dejó la primera parte.

'Bridgerton' Imagen Liam Daniel/Netflix