Bridgerton

Fans de 'Bridgerton' encuentran errores históricos en la serie: uñas acrílicas, bótox y más

Las series que se desarrollan en siglos pasados son difíciles de recrear de manera exacta, y al parecer, los fans de 'Bridgerton' están molestos por los errores que encontraron en ella.



Lili Diaz.
Video El árbol genealógico de los Bridgerton: ¿Cuántos hijos tendrá cada hermano?

La serie de Netflix 'Bridgerton' se caracteriza por sus escenas de romance, dramas familiares y personajes carismáticos. Sin embargo, en los últimos días, algunos fanáticos han señalado errores históricos que encontraron en la tercera temporada.Te explicamos

En las redes sociales se ha vuelto tendencia la palabra "Bridgerton", pero no por buenas razones, pues espectadores del show han mostrado su enojo al notar detalles sutiles de los personajes relacionados con el mundo de la belleza que, de acuerdo con la historia, no podrían ser posibles.

Fans acusan a serie 'Bridgerton' de no ser históricamente correcta

Un personaje lleva uñas acrílicas

Por ejemplo, la usuaria de TikTok @audigasmsss hizo un video enfocando las manos de Penélope Featherington, pues se percató de que tiene uñas acrílicas, un elemento que no sería acorde con la época y el contexto histórico en el que se desarrolla la trama.

"Usualmente no me importan este tipo de cosas pero, ¿por qué tiene uñas acrílicas? no jueguen conmigo ahora mismo. ¿Por qué tiene acrílicos? ¿qué está pasando?", fue lo que externó la mujer.

La presencia de uñas acrílicas en un personaje de la Regencia inglesa ha comenzado un intenso debate entre aquellas personas que creen que no tiene nada de malo que Penélope tenga las uñas arregladas y las que piensan que es un "imperdonable" error histórico.

@audigasmsss

This just blew my mind because why was this my nail inspo for my nail appt??😭😭😭😭 #bridgertonseason3

♬ original sound - Audi🌻

Francesca usa pestañas postizas

En twitter el usuario @feversequence señaló que Francesca Beidgerton tiene pestañas postizas y hasta sombras de ojos en su párpado cosa que no podía ser posible porque en el siglo XIX al menos el primer objeto de belleza no existía.

"¿Por qué ella tiene smokey eyes y pestañas postizas?".


Pronto otros internautas le dieron la razón y añadieron que, de hecho, otros personajes femeninos también las llevan para hacer resaltar sus ojos, lo cual agradecieron porque resalta aún más la belleza de las actrices.

¿Colin tiene bótox?

El protagonista de la temporada tres de 'Bridgerton' se ha convertido en el galán actual de todo Internet, pero una tiktoker mencionó que al analizar la cara del joven, le da la impresión de que Luke Newton tiene bótox.

"Al principio me pregunté ¿qué está pasando con la cara de Colin Bridgerton? Entonces me di cuenta de que no se mueve. Entonces Colin definitivamente tiene Botox. ¡No soy anti-Botox, pero para un protagonista romántico, la falta de expresiones faciales realmente me está afectando".


Luego aclaró que su intención no era criticar alactor que interpreta a Colin, por decisiones cosméticas personales, sino más bien cuestionar la rigurosidad del equipo en cuanto al aspecto glamuroso de la serie,a lo cual muchas personas apoyaron su opinión.

@yardfarmer.co

At first, I was like what is happening with Colin Bridgerton’s face? Then I realized it doesn’t move. So Colin definitely has botox. I am not anti-botox but for a romantic lead the lack of facial expressions is really getting to me! ALSO, Francesca Bridgerton is Autistic which is pretty cool. #bridgerton #bridgertonnetflix

♬ original sound - Daryl | Sustainable Landscapes


¿Tú qué piensas acerca de estos señalamientos? Dinos en los comentarios.

BridgertonSeries de NetflixTikTokSeries basadas en librosNetflixSeries

