'Bridgerton': ¿Qué es el polvo que la reina Charlotte aspira constantemente? (No es nada ilegal)

Además de apasionada escena de Penélope y Colin en el carruaje, la cual guarda varios secretos, la primera parte de la temporada 3 de 'Bridgerton' nos regaló otros momentos románticos, emocionantes e incluso curiosos.

Al igual que en las entregas anterioes, la reina Charlotte, interpretada por Golda Rosheuvel, conquistó a la audiencia con breves, pero a la vez hilarantes escenas.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Liam Daniel / Netflix

A lo largo de las tres temporadas, en varias de sus apariciones la monarca muestra una actividad muy particular: aspira por la nariz un polvo color café. Aunque algunos fans se sorprendieron al ver esto e incluso pensaron que era una droga, se trata de otra cosa. Te explicamos.

¿Qué es y para qué sirve el polvo que la reina Charlotte aspira en 'Bridgerton'?

Desde la temporada 1 de la serie de Netflix, la reina de Inglaterra deja claro su gusto por un polvo marrón conocido como ‘snuff’ (en español, rapé), el cual no es sustancia exótica o ilegal, pues en realidad es sólo tabaco.

La reina Charlotte y su 'snuff' en 'Bridgerton' Imagen Netflix

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, el ‘snuff’ o rapé se obtiene a partir de la molienda de las hojas de la planta de tabaco. También se puede combinar con otras especias o fragancias para que la persona pueda experimentar un sabor o aroma diferente al tabaco solo.

Al igual que el tabaco que se fuma o mastica, el rapé, también conocido como tabaco en polvo, contiene nicotina y sustancias químicas que igualmente pueden causar cáncer.

Según información del sitio especializado en historia ‘Revolutionary Players’, el cual cuenta con el apoyo de la Universidad de Birmingham, en el siglo 18, el ‘snuff’ o rapé era usado por todas las clases sociales.

Un grupo de mujeres consumiendo 'snuff' Imagen Hulton Archive/Getty Images

Sin embargo, una vez que la reina Charlotte of Mecklenburg-Strelitz, en quien está inspirada la reina Charlotte de ‘Bridgerton’, mostró tener un profundo interés a este polvo, se convirtió en algo más distintivo de la nobleza. De hecho, el gusto de la verdadera reina Charlotte por el rapé le valió el apodo de 'Snuffy Charlotte'.

Además, tener una ‘snuffbox’ –caja con el polvo del tabaco– de plata, mármol, oro y demás costosos materiales, se consideraba un lujo y detonante de status.

Actriz de la reina Charlotte en ‘Bridgerton’ no aspiró 'snuff' o rapé en la vida real

Golda Rosheuvel, quien interpreta a la reina Charlotte, no inhala rapé en las escenas en las que su personaje lo hace. En lugar de eso utilizaba un “polvo inofensivo”, según explicó para ‘Decider’. De acuerdo con la actriz, es una especie de azúcar.

“Creo que es como una cosa de glucosa. Al final del día estoy como, ‘Sí, un subidón de azúcar salvaje’. Es inofensivo, está bien. Absolutamente inofensivo”.