¿Con quién se casa Eloise Bridgerton en los libros? Theo no es su verdadero amor

Video ¿La temporada 3 de 'Bridgerton' romperá con la línea temporal de los libros? La pista es Francesca

Eloise Bridgerton es la quinta hija de la familia Bridgerton y es conocida por su firme oposición al matrimonio y por rechazar las expectativas tradicionales impuestas a las mujeres de la época de la Regencia.

Su inteligencia, sinceridad y pensamientos progresistas la convirtieron en un personaje muy querido. Aunque su historia de amor no ha sido contada en la serie de Netflix, su interés amoroso ya ha aparecido en varias escenas y te explicaremos quién es.

PUBLICIDAD

Primero, Eloise Bridgerton tiene un interés amoroso con Theo en la serie

Es importante tener en cuenta que la plataforma de streaming está realizando algunos cambios en la historia original y uno de esas modificaciones involucra a esta joven. En la segunda temporada, Eloise visita una imprenta donde conoce a Theo, un trabajador del lugar que comparte su gusto por la literatura.

Este encuentro solo ocurre en la versión de Netflix, ya que en los libros se revela quién es en realidad la persona con la que finalmente se casa.

De acuerdo con los libros de Julia Quinn, en el quinto volumen titulado 'To Sir Phillip, With Love', se explora su viaje romántico, y se explica que su idea del matrimonio cambia después de que su amiga Penélope Featherington se casa con su hermano Colin Bridgerton.

Imagen Netflix

¿Cuál es la historia de Eloise Bridgerton y Phillip Crane de acuerdo a los libros?

En el pasado, la joven había rechazado 6 propuestas de matrimonio y se había autodenominado como una "solterona"; no obstante, esto cambia después de mantener contacto por correspondencia con Phillip Crane, aquel hombre que se casa con Marina Thompson después de que su verdadero amor, George Crane, falleciera, lo cual sí aparece en la serie.

En una de las cartas, Phillip le propone matrimonio a Eloise con el fin de que ella pudiera encontrarle una madre a sus hijos tras la muerte de Marina. Después de recibir esta propuesta, ella deja Londres para conocerlo en persona sin avisarle, lo cual lo toma por sorpresa.

PUBLICIDAD

Tras pasar varios días en su casa y convivir con sus traviesos hijos, Eloise comienza a enamorarse de Phillip, quien en persona parece ser una persona más distante, debido al recuerdo de su difunta esposa Marina.

En poco tiempo, ambos terminan enamorándose y casándose. Eloise se da cuenta de que su matrimonio no compromete su independencia, sino que la realza.

Por el momento, ante los cambios de la serie Netflix respecto a los libros, se desconoce si en la quinta temporada se abordará su historia y cómo afectará la aparición del personaje externo, Theo, en la vida de Eloise, pero algo es seguro Philip ha estado presente de manera secundaria en la trama de 'Bridgerton' y su momento de brillar podría llegar más pronto de lo esperado.

Imagen Netflix



¿Qué te parece la historia original de Eloise Bridgerton y Phillip Crane que se narra en los libros? Dinos tu opinión en los comentarios.