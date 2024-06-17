Bridgerton

Todos los personajes de 'Bridgerton 3' que no existen en los libros de Julia Quinn

La tercera temporada de 'Bridgerton' introduce nuevos personajes que no existen en los libros originales de Julia Quinn, como Lord Debling, Lady Tilley Arnold, Paul Suarez, entre otros más.

Video La historia de Francesca en los libros vs la serie, ¿Michaela Sterling es importante en su futuro?

La tercera temporada de 'Bridgerton' ha tenido cambios significativos respecto a la historia original, como es usual en cualquier adaptación televisiva, incluyendo la integración de personajes que no tienen origen en las páginas de las novelas de Julia Quinn. Conoce a todos:

Personajes nuevos que forman parte de 'Bridgerton 3' y no aparecen en los libros

Lord Debling

Interpretado por el actor Sam Phillips, es un soltero peculiar con un profundo amor por la naturaleza. Su llegada a la alta sociedad londinense sacude el mundo de Penélope Bridgerton. Aunque no existe en los libros originales, su presencia en la serie es fundamental para el desarrollo de la trama, ya que crea una rivalidad con Colin por conseguir el afecto de la joven Featherington y hasta le propone matrimonio.

'Bridgerton' temporada 3: Penélope y Lord Debling
'Bridgerton' temporada 3: Penélope y Lord Debling
Imagen Liam Daniel / Netflix

Lady Tilley Arnold

Esta mujer viuda aparece en los capítulos de la tercera temporada y llama la atención de Benedict, con quien comienza a tener encuentros sexuales en secreto, pues frente a la sociedad, fingen no conocerse para evitar sospechas sobre su romance.

A pesar de su buena química, ambos deciden acabar con su relación y alejarse, ya que Lady Tilley expresó haber desarrollado sentimientos reales por Benedict, aunque él no tiene intenciones de formalizar algo con ella.

Imagen Netflix

Paul Suarez

En la segunda parte de 'Bridgerton 3' se revela que Lady Tilley tiene un amigo llamado Paul, con el cual pasa bastante tiempo y que además coquetea con Benedict en una parte de la serie. Después de esta escena, ambos revelan que son pareja sexual e invitan al joven Bridgerton a unírseles, lo cual al inicio duda, pero termina accediendo.

Aunque podría parecer poco importante este personaje, resulta que Paul mostró una parte diferente de Benedict, ya que en los libros no se menciona que sea bisexual, pero en la serie lo dejan claro en varias ocasiones, dándole un giro interesante al futuro protagonista de 'Bridgerton 4'.

Imagen Netflix

Marcus Anderson

La tercera temporada de 'Bridgerton 3' introdujo a Lord Anderson, el hermano de Lady Danbury, quien se encuentra interesado sentimentalmente en Violet Bridgerton, recordada por ser una mujer viuda. En un caso similar al anterior, este personaje ofrece la posibilidad de explorar una historia distinta para uno de los Bridgerton, ya que según Julia Quinn, originalmente Violet nunca vuelve a casarse después del fallecimiento de su esposo.

Seguramente ambos continuarán enamorándose y posiblemente casándose, lo cual sería un cambio drástico, pero romántico que no desagradaría a los fans.

Imagen Netflix

Lord Samadini

En 'Bridgerton 3' Francesca está interesada en el conde de Kilmartin, pero la reina Charlotte tiene diferentes planes. Desde Viena, llama a su amigo Lord Samadani con la esperanza de presentarlo como pareja ideal para la hermana Bridgerton. Aunque Samadani, al igual que Francesca, tiene siete hermanos, sus aspiraciones difieren: mientras Francesca valora su soledad, Samadani anhela formar una familia numerosa en el futuro. Al final, Francesca lo rechaza para casarse con John Stirling, lo cual después es aprobado por la monarca.

Imagen Netflix

Michaela Stirling

En el octavo capítulo de la tercera temporada, el público conoció a Michaela Stirling, la prima de John Stirling. De acuerdo a los fans, dicha joven fue introducida en la serie para reemplazar a Michael Stirling, quien sería el segundo esposo de Francesca Stirling, haciendo así que la joven sea la primera Bridgerton en tener una relación lésbica, lo cual no fue del agrado de muchos.

Imagen Netflix

Will y Alice Mondrich

Los Mondrich son una familia que pasó de pertenecer a la clase baja a la alta después de que su hijo recibiera un título. Algo curioso de ellos es que fueron una invención de Netflix. Aunque los showrunners no han explicado la razón de esto, posiblemente fue para mostrar el contraste entre los personajes que nacieron en cuna de oro y aquellos que terminaron siendo ricos por un golpe de suerte, ofreciendo otra perspectiva de la Regencia y sus miembros.

Imagen Netflix


¿Ya sabías que estos personas no son canon en los textos originales? Dinos en los comentarios.

