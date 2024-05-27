¿Violet Bridgerton tendrá un romance con el hermano de Lady Danbury? Un libro tiene la respuesta

Video 'Bridgerton': Los secretos tras la escena más candente, ¿por qué eligieron canción de Pitbull?

Lady Violet Bridgerton, la matriarca del clan, ha estado en el centro de atención luego del estreno de la tercera temporada de la serie de Netfix.

Aunque gran parte de la trama se centra en el romance entre Penélope y Colin, hay otra historia de amor que no ha pasado desapercibida y podría 'explotar' en cualquier momento: la de la viuda vizcondesa.

A continuación habrán spoilers sobre la tercera temporada de 'Bridgerton'.

Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers

Lady Violet Bridgerton y Lord Anderson: ¿tendrán una historia de amor en 'Bridgerton'?

En los nuevos capítulos de la tercera temporada se introduce a un nuevo personaje, Lord Anderson. Resulta que dicho hombre es el hermano de Lady Danbury y se presenta ante Violet como Marcus en un baile de la alta sociedad.

Si bien ambos conversan de manera amable, pronto ella queda impactada al saber su relación familiar con Lady Danbury. La atracción entre ambos es claramente notoria y el público ha comenzado a preguntarse si estos dos personajes podrían tener un romance en los próximos episodios. Un texto de Julia Quinn revela cuál es el futuro de Violet Bridgerton.

Libro de Julia Quinn revela si Lady Violet tendrá un nuevo esposo

De acuerdo con el libro 'Los Bridgerton: Felices para Siempre', Violet jamás se vuelve a casar tras el fallecimiento de su esposo Edmund, quien aparece en algunos flashbacks de la serie. La mujer viuda prefiere atesorar el recuerdo de su amor verdadero.

De hecho, mantiene una conversación con Daphne, en la que ella le pregunta si alguna vez tuvo un amante, ya que su padre había fallecido casi cuarenta años antes y nunca la habían visto con otro hombre. Ella responde que jamás estuvo involucrada sentimentalmente con alguien más y se confirma que, en su cumpleaños número 75, Violet Bridgerton celebra este día con una fiesta rodeada de su familia, lo único que siempre le importó.

"Setenta y cinco años. ¿Quién habría pensado que llegaría a esa edad?. Sus hijos le habían preguntado qué quería; era un acontecimiento muy importante y había que celebrarlo con una gran fiesta... Sería una fiesta magnífica. Tenía ocho hijos, treinta y tres nietos y cinco bisnietos".

Fans de 'Bridgerton' crean teoría sobre la relación de Violet Bridgerton y Lord Anderson

A pesar de que la autora Julia Quinn mostró a Violet como una persona enfocada en ayudar a sus hijos a encontrar el amor verdadero, esto podría tener un giro interesante gracias a la serie de Netflix y a Marcus , quien también es viudo como ella. él hace énfasis en que, aunque no estaba enamorado de su esposa, con el tiempo llegó a preocuparse por ella, dando a entender que está abierto a una nueva relación y una posible unión matrimonial.

A los fans de 'Bridgerton' les gustaría ver a Violet enamorarse por segunda vez, pero existe una teoría muy interesante. Su encuentro con Marcus ha provocado varias especulaciones entre los fanáticos, y la más extraña, discutida en Reddit, es que él podría ser el medio hermano de Violet.

Esta teoría se basa en los acontecimientos de 'Queen Charlotte: A Bridgerton Story', donde Lady Danbury comparte un momento íntimo con el padre de Violet, Lord Ledger, lo que daría un giro dramático a la serie.

