¿Cuánto dinero ganó Penélope como Lady Whistledown? Los libros explican si se hizo rica o no

El significado oculto en la escena de las mariposas de 'Bridgerton 3': Tiene que ver con Penélope

Si bien la temporada 3 de Bridgerton se centra en el romance entre Colin y Penélope, el secreto de que ella es la autora de la columna de chismes que mantiene en vilo a la sociedad londinense juega un papel importante en la trama.

Pero, ¿qué tanto dinero ganó ‘Pen’ por sus escritos? Los libros revelan la cantidad exacta.

¿Cuánto dinero ganó Penélope Featherington como Lady Whistledown? La cifra según los libros vs. la serie

En la temporada 3 de ‘Bridgerton’, se muestra que, gracias a sus panfletos, ‘Pen’ ha amasado una gran fortuna, al punto tal de que podría pagar por misma las 10 mil libras que Cressida le pide como soborno a cambio de no revelar su identidad secreta. No obstante, no se indica la cantidad exacta que guarda en su habitación.

En contraste, los libros de Julia Quinn sí son más específicos en el tema. En ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, se detalla que Penélope tiene 8 mil 426 libras por sus ganancias con ‘Lady Whistledown’.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas diferencias entre la serie de Netflix y el libro en el que está basada. En la novela, la autora de Lady Whistledown alcanza esta suma después de 10 años de publicar su columna de manera frecuente y luego de haberle cedido una importante cifra a su mamá, que, con ayuda de un abogado, hacía pasar como una herencia de una tía.

De acuerdo con el Banco de Inglaterra, esas 8 mil 426 libras equivalen a 628 mil 870 libras en 2024.

¿Qué pasa en los libros con Lady Whistledown después de que se revela que es Penélope Featherington?

La serie de Netflix se ha tomado varias libertades con respecto a los escritos de Julia Quinn. Por ejemplo, en ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, Colin sí ayuda a Penélope a revelar su identidad (hasta Anthony se involucra en el plan).

Una de las dudas que quedan en el aire es cómo tratará la adaptación televisiva el futuro de Lady Whistledown. En los libros, Penélope deja de escribir su columna de chismes después de que se revela que ella fue la autora por 10 años, sin embargo, en la pantalla, vimos que ella se mantendrá fiel a su carrera, aunque ya no se esconderá bajo un pseudónimo.

