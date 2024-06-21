Bridgerton

'Bridgerton 3': ¿Cuántos hijos tendrán Penélope y Colin? La respuesta está en los libros

Colin y Penélope presentaron a su primer hijo en la más reciente temporada, pero ¿tendrán más en el futuro? libros de 'Bridgerton' responden.

Por:Lili Diaz
Video Bridgerton: Así hicieron las escenas candentes, ¡no creerás lo que Colin le hizo a Penélope detrás de cámaras!

'Bridgerton 3' nos presentó el final feliz de Colin y Penélope, quienes pasaron por mucho drama esta temporada, ya que se descubre que nuestra protagonista es, en realidad, Lady Whistledown cuando la reina destapa su identidad en un baile. Sin embargo, una pregunta sobre la pareja comenzó a rondar en Internet: ¿cuántos hijos tendrán? Lo explicamos a continuación.

En adelante, habrán spoilers, por lo que debes continuar leyendo bajo tu propio riesgo.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>
Imagen VIX

La familia de Colin y Penélope: ¿Qué dicen los libros y la serie de 'Bridgerton'?

Es importante recordar que, en el octavo episodio de la tercera temporada, se muestra la partida de Eloise, Francesca y Lord Kilmartin a Escocia, lugar donde radicarán los tres por un tiempo. También se presentan a los nuevos bebés de las hermanas Featherington.

En una conmovedora escena, se ve a Penélope, Prudence y Philippa haciendo reír a sus hijos de pocos meses de nacidos. Allí se descubre que la nueva joven Bridgerton dio a luz a un niño, y sus hermanas tuvieron niñas, lo cual sorprende a todos.

El nacimiento del varón Bridgerton en la adaptación de Netflix resulta ser un cambio significativo. De acuerdo con los epílogos de los libros de Julia Quinn y el material adicional de los mismos, Colin y Penélope primero dan la bienvenida a una niña llamada Agatha.

Imagen Netflix

Netflix cambió el órden de nacimiento en los hijos de Colin y Penélope

De hecho, en el tomo 'Felices por siempre' se explica que Agatha nace en 1825. Después le sigue su hijo varón, Thomas, en 1826. Su segunda hija, Jane, llega dos años después y, por último, George, quien llega a la familia como el niño más pequeño en 1831.

Lamentablemente, se desconoce mucho de sus vidas, ya que la autora de 'Bridgerton' no ahondó en las historias de los hijos de todos los hermanos de la familia.

La información anterior rectifica que, de nuevo, Netflix hizo un cambio en la historia de los 'Bridgerton', debido a que en el cierre de la historia, se presentó posiblemente a Thomas o a George como su primer hijo en lugar de Agatha, ya que no se mencionó el nombre del niño, solo se confirmó que era un varón.

Respecto a las apariciones de la pareja y su familia en las siguientes temporadas, no se sabe nada aún. Pero seguramente no faltarán en los capítulos mostrándose felices, tal como pasó con Anthony y Kate, quienes ya no eran los protagonistas de 'Bridgerton 3', pero tuvieron varias apariciones importantes y confirmaron que ellos también esperaban un bebé, el cual iba a nacer en la India.

Por el momento, se desconoce por qué Netflix decidió cambiar el género del primer bebé del romance "Polin", pero al parecer esto no molestó a los fans de corazón de la saga.

Imagen Netflix


