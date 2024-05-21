¿Dónde se filma ‘Bridgerton’? Los lugares reales que puedes visitar para sentirte en la serie

Video Así se verían los Bridgerton si fueran como se describen en los libros, según IA

La primera parte de la temporada 3 de ‘Bridgerton’ tiene enganchada a la audiencia desde su estreno en Netflix el pasado 16 de mayo. Tanto así, que los fans buscan respuestas de cómo podría terminar la historia de Colin y Penelope según los libros, detalles de la serie que revelen más información sobre los personajes y hasta dan el salto más allá de la pantalla.

Si bien, las historias de los hermanos son completamente ficticias y están basadas en los libros de Julia Quinn, toman uno que otro detalle de sucesos reales, como la aparición de la reina Charlotte, la era de la Regencia en Reino Unido y, por supuesto, las locaciones donde se filma la serie.

¿Dónde se filmó ‘Bridgerton’?

La serie de Netflix se rodó en una variedad de localizaciones en Inglaterra, cada una de las cuales contribuyó a crear el ambiente de la época de la Regencia en la que se desarrolla la historia.

Para el exterior de la residencia de la familia Bridgerton, por ejemplo, se usa la mansión conocida como Ranger’s House, ubicada en Greenwich, Londres.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Cortesía Netflix



Curiosamente, los interiores del hogar de los Bridgerton se filman en otro lugar, en Halton House, que se encuentra en Buckinghamshire.

Aunque en la serie la casa de los Bridgerton y la de las Featherington están frente a frente, en la vida real no es así: la residencia que se usa para mostrar los interiores del hogar de Penelope se llama Hatfield House y se ubica en Hertfordshire, Inglaterra.

Penelope en 'Bridgerton' temporada 3 Imagen Laurence Cendrowicz / Netflix



El Museo de Arte Holburne, en Bath, sirve como escenario de la casa de Lady Danbury. Este edificio histórico, con su arquitectura neoclásica y su colección de arte, ha servido como el lugar perfecto para las escenas de la vida de la mujer encargada de mover los hilos de la sociedad.

Museo Holburne en Bath, Ingleterra. Imagen Getty Images



Los lectores más ávidos de ‘Lady Whistledown’ seguramente reconocerán el Royal Crescent de Bath, solo que, en el mundo de ‘Bridgerton’, este conjunto de casas sirve como el telón de fondo de Mayfair.

Royal Crescent en Bath, Inglaterra. Imagen Getty Images



El baile de la Luna llena, que vemos en los primeros episodios de la temporada 3 de ‘Bridgerton’, se rodó en Osterley Park and House, ubicado en el lado oeste de Londres.

Por su parte, el baile de las innovaciones, organizado por Lord Hawkins, se filmó en el castillo Grimsthorpe, situado en Lincolnshire, Inglaterra, y abierto para visitantes.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 3 de ‘Bridgerton’?

La segunda parte de la temporada 3 de ‘Bridgerton’ llegará a Netflix el 13 de junio de 2024. Al igual que la primera parte, estará compuesta por 4 capítulos, que servirán como la conclusión de los sucesos que se presentaron en los primeros.

'Bridgerton' Imagen Netflix