'Bridgerton 3': La revelación de Lady Whistledown en la serie vs los libros (fue muy diferente)

Los fans de 'Bridgerton' se han percatado de que la serie hizo cambios significativos en esta tercera temporada respecto al libro original, pero el relacionado con Penélope quizá es uno de los más grandes.

Así se descubre la identidad de Lady Whistledown en la serie 'Bridgerton'

PUBLICIDAD

En la amada saga literaria de Julia Quinn, a lo largo de los primeros tres libros, los lectores son tentados por las ingeniosas y escandalosas misivas de la columnista Lady Whistledown, pero su verdadero nombre sigue siendo un misterio. Contrariamente, la identidad de esta escritora se revela desde la primera temporada en la serie de Netflix, haciendo que el espectador sepa que Penélope Featherington es la persona que está detrás de la columna y que esparce los chismes de la alta sociedad.

En esta tercera temporada, se muestra que sus escritos pueden estar en peligro debido a que Eloise, quien descubre el secreto en la temporada 2, amenaza con decirle a su hermano Colin. Además, Cressida se nombra Lady Whistledown con tal de recibir la recompensa que la corona estaba ofreciendo por información del caso.

Penélope toma acción escribiendo un panfleto más, y es entonces cuando su prometido la descubre, lo que pone en juego su relación. Para añadir más drama al asunto, Cressida chantajea a la joven con una gran suma de dinero para no delatarla, pero quien realmente revela la verdad al final resulta ser la reina Charlotte.



Todo esto ocurre en un baile organizado por las hermanas de Penélope, y se confirma que seguirá escribiendo bajo el pseudónimo de Lady Whistledown. Sin embargo, la realidad es que, de acuerdo a la autora de 'Bridgerton', Julia Quinn, esto no ocurrió así.

El descubrimiento de Penélope como Lady Whistledown es diferente es los libros

El cuarto libro, 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', menciona en sus páginas que Colin, en un punto, se entera del chantaje de Cressida, como en la serie, y para evitar que ella diga la verdad, el joven Bridgerton se adelanta y hace el anuncio público en un baile, un escenario idéntico al de la adaptación de Netflix.

PUBLICIDAD

La diferencia radica en que dicho evento es organizado por su hermana Daphne y Simon Basset, no por las hermanas Featherington. Además, la reina jamás hace una aparición en el lugar y, por ende, tampoco destapa la doble identidad de Penélope, pues al final fue su propio amado quien decidió hacerlo para evitar que la protagonista fuera expulsada de la alta sociedad.

Además, la historia original también hace énfasis en que Penélope deja de escribir su columna y su doble identidad, pero se convierte en la editora de los diarios de su esposo, lo cual resulta muy relevante.

Imagen Netflix



Ambas versiones de la revelación de Lady Whistledown ofrecen perspectivas diferentes y enriquecedoras sobre los personajes y sus relaciones. Para los lectores de la saga original, el descubrimiento en los libros permite una conexión más íntima con los pensamientos y sentimientos de los personajes. Para los espectadores de la serie, el enfoque más dramático y rápido mantiene el interés y ofrece giros inesperados que son clave en las narrativas televisivas.