'Bridgerton 3': Cómo descubre Eloise que Penélope es Lady Whistledown en los libros vs la serie

Netflix por fin estrenó la segunda parte de 'Bridgerton 3', y a pesar de que la adaptación está siendo bien recibida por el público, hay cambios importantes entre lo que vemos en Netflix y los libros originales. Un ejemplo es la manera en que Eloise se entera de que su mejor amiga es Lady Whistledown.

Si no has visto los capítulos más recientes de 'Bridgerton', es importante que sepas que a continuación hay algunos spoilers importantes.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>

'Bridgerton': Diferencias clave en cómo Eloise descubre que Penélope es Lady Whistledown

En el capítulo 5, titulado 'Tic, Tac', vemos a Colin anunciar a su familia que se comprometió con Penélope. Esto pone felices a todos menos a Eloise, debido a que ella ya sabe que Penélope se encarga de escribir los chismes bajo el nombre de Lady Whistledown.

Eloise amenaza a su exmejor amiga con contarle a su hermano sobre su secreto, lo cual aterra a nuestra protagonista, pues desde la temporada dos, Eloise descubre quién es Lady Whistledown al asistir a la imprenta que se encarga de hacer los panfletos. Sin embargo, en la obra literaria, esto ocurre de una manera bastante diferente.

Es importante recordar que en el cuarto libro, 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', los integrantes de la alta sociedad se enteran de la identidad de Lady Whistledown cuando Colin lo revela en un baile organizado por su hermana Daphne. Al ser perdonada Penélope, ambos terminan casándose; no obstante, Eloise se pierde este anuncio.

'Bridgerton'



Resulta que la integrante de la familia Bridgerton no se entera de la identidad de Lady Whistledown porque se escapa del evento para encontrarse con Sir Phillip Crane, la persona de quien se enamora mediante cartas, y termina sabiendo la verdad gracias a una de sus hermanas tiempo después.

En el texto 'Bridgerton: felices para siempre', que recopila una serie de epílogos de cada tomo de la saga, se explica que Eloise descubre la doble identidad de Penélope el día de su boda con Phillip Crane porque Hyacinth se lo menciona casualmente, ya que había pasado tiempo desde aquel suceso.

Algo a destacar es que Eloise realmente no se molesta por este hecho, ya que Penélope es su amiga, y hasta admite que de haberlo sabido antes habría batallado para guardar el secreto. Sin embargo, lo que se está mostrando en la serie es totalmente contrario, ya que Eloise parece la villana de la historia.

'Bridgerton'