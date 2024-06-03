Tráiler 'Bridgerton 3' parte 2: ¿La boda de Colin y Penélope correrá peligro por culpa de Eloise?

Video 'Bridgerton': Los secretos tras la escena más candente, ¿por qué eligieron canción de Pitbull?

A pocos días del estreno de la segunda parte de 'Bridgerton 3', Netflix ha sorprendido a todos con un nuevo tráiler, ofreciendo un adelanto de lo que se podrá ver en los próximos cuatro capítulos que llegarán el 13 de junio a la plataforma.

Bridgerton 3' parte 2: Colin y Penélope enfrentan secretos y desafíos en el nuevo tráiler

Según lo mostrado en el avance, Colin y Penélope llegan a la casa de los Bridgerton para anunciar su compromiso. Aunque todos parecen felices por ellos, Eloise muestra descontento debido a las fricciones que han tenido esta temporada.

Eloise incluso amenaza a Penélope con revelar a Colin su doble identidad como Lady Whistledown. Sin embargo, el tráiler sugiere que el joven protagonista podría descubrirlo por su cuenta, ya que Penélope da algunas pistas sospechosas, como tener tinta en sus manos y rechazar su protección como pareja. Además, ambos serán criticados por la alta sociedad debido a su próximo matrimonio.

Penélope se cuestionará qué pasará con sus sueños una vez que se case con Colin, ya que su madre le sugiere que se olvide de ellos, pues su prioridad será cuidar de los anhelos de su esposo, lo cual la afectará directamente.

El tráiler ha comenzado a generar emoción entre los fans de la serie y la palabra 'Bridgerton' se ha vuelto tendencia en cuestión de horas, debido al drama y romance que se avecina en los nuevos capítulos.

¿Cómo descubre Colin la identidad de Lady Whistledown en los libros?

Una de las diferencias más notables hasta ahora respecto a los libros es cómo Eloise se convierte en una amenaza para Penélope al intentar revelar su secreto de ser Lady Whistledown, debido a que en el cuarto volumen de 'Bridgerton', 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', Colin descubre por sí solo la doble identidad de su prometida.

En el libro, Colin sigue a Penélope hasta la ciudad y la ve dejar un sobre en una iglesia. La confronta cuando ella aborda su carruaje para regresar a casa y durante el trayecto, discuten sobre el complot de Whistledown. Sin embargo, la intensidad del momento cambia la situación, y ambos terminan besándose dentro del vehículo. Este intercambio culmina en un momento íntimo en el que Colin toca los pechos de Penélope.

Otra incógnita que queda en el tráiler es si Cressida descubrirá también la identidad de Lady Whistledown y, como en el texto de Julia Quinn, chantajeará a Penélope y Colin a cambio de dinero para no revelar el secreto, pero no se muestra un indicio de esto en las nuevas imágenes.

En la parte final del libro, se describe que en un baile organizado por Daphne y el duque, se revela que Penélope es la persona detrás de los textos de Lady Whistledown, lo cual pone fin al drama y permite a los protagonistas casarse sin tener secretos entre ellos.