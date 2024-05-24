'Bridgerton': ¿Quién es el esposo de Francesca en los libros, Lord Kilmartin o John Stirling?
La intrigante historia de Francesca y Lord Kilmartin se desarrolla en las páginas del libro 'El corazón de una Bridgerton’. En esta cautivadora novela, seguimos los pasos de la sexta hermana de la familia, cuyo destino se entrelaza con el misterioso Lord Kilmartin. ¿Qué nos deparará la segunda parte de la tercera temporada de la serie de Netflix ‘Bridgerton’? Los libros tienen muchas pistas.
En la tercera temporada de ‘Bridgerton’, Francesca hace su presentación en sociedad y logra atraer algunos pretendientes. Entre ellos destaca el marqués de Samadani, a quien se lo presentó la reina Charlotte, y el Conde de Kilmartin, por el cual siente bastante afinidad e inclinación. Pero, ¿cuál es la historia de Lord Kilmartin en los libros de Julia Quinn en los que está inspirada la serie?
El verdadero nombre del conde es John Stirling, y su historia se desarrolla en la novela ‘El corazón de una Bridgerton’. John Stirling es el octavo conde de Kilmartin y el primer esposo de Francesca Bridgerton. Su vida está marcada por secretos y desafíos.
Aunque John y Francesca se casan por amor, su matrimonio es breve. El día de su muerte, John no tenía ningún problema de salud grave: solo se quejaba de un dolor de cabeza persistente, aunque rechazó tomar láudano debido a una reunión con Lord Liverpool.
Un par de horas después, fue encontrado muerto por su esposa y su primo, Michael, quienes regresaban de un paseo. Poco después, Francesca anuncia que está embarazada, pero lamentablemente pierde al bebé. John y Michael era casi como hermanos y, tras la muerte del primero, su primo se convierte en el nuevo conde de Kilmartin.
¿Cómo se llama el esposo de Francesca Bridgerton?
En la primera parte de la tercera temporada de ‘Bridgerton’, el nombre del conde John Stirling se menciona de manera fugaz. Aunque pasa un tanto desapercibido, su presencia no pasa desapercibida para aquellos que están atentos a los detalles.
La historia de amor de Francesca Bridgerton y el Conde de Kilmartin, según los libros
De acuerdo con la historia descrita en la saga de libros ‘Bridgerton’, específicamente en la novela 'El corazón de una Bridgerton', Lord John Stirling es el octavo conde de Kilmartin y el primer esposo de Francesca Bridgerton.
Aunque tienen una historia romántica y realmente se aman, la felicidad de Francesca y John se ve truncada a solo dos años de su boda, cuando él fallece de manera misteriosa. Según lo que se explica en el epílogo del libro, la cuasa de muerte es un aneurisma, pero en la Época Victoriana no se tenía mucha información sobre este problema de salud.
Lord Kilmartin no tiene descendencia con Francesca, pues aunque ella estaba embarazada antes de su partida, tristamente pierde al bebé poco después.
Aún no se sabe si la segunda parte de la tercera temporadade la serie de Netflix tratará alguno de estos temas como la boda de Francesca y la muerte de John, pero lo que sí es que los nuevos episodios prometen nuevos e inesperados giros y se estrenarán el próximo 13 de junio en Netflix.