Bridgerton

'Bridgerton': ¿Quién es el esposo de Francesca en los libros, Lord Kilmartin o John Stirling?

La intrigante historia de Francesca y Lord Kilmartin se desarrolla en las páginas del libro 'El corazón de una Bridgerton’. En esta cautivadora novela, seguimos los pasos de la sexta hermana de la familia, cuyo destino se entrelaza con el misterioso Lord Kilmartin. ¿Qué nos deparará la segunda parte de la tercera temporada de la serie de Netflix ‘Bridgerton’? Los libros tienen muchas pistas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

newsport.jpg
Por:
Redacción Univision Noticias digital.
Video 'Bridgerton': Los secretos tras la escena más candente, ¿por qué eligieron canción de Pitbull?

En la tercera temporada de ‘Bridgerton’, Francesca hace su presentación en sociedad y logra atraer algunos pretendientes. Entre ellos destaca el marqués de Samadani, a quien se lo presentó la reina Charlotte, y el Conde de Kilmartin, por el cual siente bastante afinidad e inclinación. Pero, ¿cuál es la historia de Lord Kilmartin en los libros de Julia Quinn en los que está inspirada la serie?

El verdadero nombre del conde es John Stirling, y su historia se desarrolla en la novela ‘El corazón de una Bridgerton’. John Stirling es el octavo conde de Kilmartin y el primer esposo de Francesca Bridgerton. Su vida está marcada por secretos y desafíos.

PUBLICIDAD

Aunque John y Francesca se casan por amor, su matrimonio es breve. El día de su muerte, John no tenía ningún problema de salud grave: solo se quejaba de un dolor de cabeza persistente, aunque rechazó tomar láudano debido a una reunión con Lord Liverpool.

Francesca Bridgerton y John Stirling en la serie 'Bridgerton'.
Francesca Bridgerton y John Stirling en la serie 'Bridgerton'.
Imagen Netflix

Más sobre Bridgerton

‘Bridgerton’, T4: Netflix lanza un adelanto y ¡sí se apegará al libro ‘Te doy mi corazón'!
0:51

‘Bridgerton’, T4: Netflix lanza un adelanto y ¡sí se apegará al libro ‘Te doy mi corazón'!

Cine y Series
‘Emily en París 4’ hizo una broma sobre ‘Bridgerton’ y los fans se enamoraron de la referencia
0:58

‘Emily en París 4’ hizo una broma sobre ‘Bridgerton’ y los fans se enamoraron de la referencia

Cine y Series
¿Quién protagonizará 'Bridgerton 4'? Ella es la actriz que encarnará al romance de Benedict
2 mins

¿Quién protagonizará 'Bridgerton 4'? Ella es la actriz que encarnará al romance de Benedict

Cine y Series
¿Quién es Sophie, la futura esposa de Benedict Bridgerton? Estas actrices podrían interpretarla
3 mins

¿Quién es Sophie, la futura esposa de Benedict Bridgerton? Estas actrices podrían interpretarla

Cine y Series
'Bridgerton' temporada 4 ya tiene protagonista: su historia en los libros, fecha de estreno y más
3 mins

'Bridgerton' temporada 4 ya tiene protagonista: su historia en los libros, fecha de estreno y más

Cine y Series
'Eloise' tiene un enorme tatuaje y así se lo cubren en 'Bridgerton' (fotos)
2 mins

'Eloise' tiene un enorme tatuaje y así se lo cubren en 'Bridgerton' (fotos)

Cine y Series
Los accidentes que marcaron el rodaje de 'Bridgerton': Nicola Coughlan 'apuñaló' a otra actriz
3 mins

Los accidentes que marcaron el rodaje de 'Bridgerton': Nicola Coughlan 'apuñaló' a otra actriz

Cine y Series
¿La esposa de Benedict en 'Bridgerton 4' no será como en los libros? La 'pista' que alborotó a los fans
2 mins

¿La esposa de Benedict en 'Bridgerton 4' no será como en los libros? La 'pista' que alborotó a los fans

Cine y Series
'Bridgerton' estuvo llena de accidentes en el set: Eloise terminó en el hospital
3:29

'Bridgerton' estuvo llena de accidentes en el set: Eloise terminó en el hospital

Cine y Series
¿Reynolds (‘Queen Charlotte’) aparece en ‘Bridgerton 3’? La escena que enloqueció a los fans
3 mins

¿Reynolds (‘Queen Charlotte’) aparece en ‘Bridgerton 3’? La escena que enloqueció a los fans

Cine y Series

Un par de horas después, fue encontrado muerto por su esposa y su primo, Michael, quienes regresaban de un paseo. Poco después, Francesca anuncia que está embarazada, pero lamentablemente pierde al bebé. John y Michael era casi como hermanos y, tras la muerte del primero, su primo se convierte en el nuevo conde de Kilmartin.

¿Cómo se llama el esposo de Francesca Bridgerton?

En la primera parte de la tercera temporada de ‘Bridgerton’, el nombre del conde John Stirling se menciona de manera fugaz. Aunque pasa un tanto desapercibido, su presencia no pasa desapercibida para aquellos que están atentos a los detalles.

Lord Kilmartin de 'Bridgerton'
Lord Kilmartin de 'Bridgerton'
Imagen Netflix

La historia de amor de Francesca Bridgerton y el Conde de Kilmartin, según los libros

De acuerdo con la historia descrita en la saga de libros ‘Bridgerton’, específicamente en la novela 'El corazón de una Bridgerton', Lord John Stirling es el octavo conde de Kilmartin y el primer esposo de Francesca Bridgerton.

Aunque tienen una historia romántica y realmente se aman, la felicidad de Francesca y John se ve truncada a solo dos años de su boda, cuando él fallece de manera misteriosa. Según lo que se explica en el epílogo del libro, la cuasa de muerte es un aneurisma, pero en la Época Victoriana no se tenía mucha información sobre este problema de salud.

PUBLICIDAD

Lord Kilmartin no tiene descendencia con Francesca, pues aunque ella estaba embarazada antes de su partida, tristamente pierde al bebé poco después.

Aún no se sabe si la segunda parte de la tercera temporadade la serie de Netflix tratará alguno de estos temas como la boda de Francesca y la muerte de John, pero lo que sí es que los nuevos episodios prometen nuevos e inesperados giros y se estrenarán el próximo 13 de junio en Netflix.

Relacionados:
BridgertonSeries de NetflixSeries basadas en librosSeriesNetflix

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD