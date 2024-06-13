'Bridgerton': En los libros, ¿quién ofrece la recompensa por Lady Whistledown? No es la reina

Video ¿Eloise y Cressida serán novias en la última parte de 'Bridgerton 3'? Fans comparten las 'pruebas'

La serie de libros de Julia Quinn, 'Bridgerton', se volvió un éxito en la literatura romántica y ha sido adaptada en una serie de televisión. Su tercera temporada se centra en Colin Bridgerton y Penélope Featherington, pero a pesar del esfuerzo de Netflix por ser fiel a los texto, existe un cambio notable respecto a la reina Charlotte. Aquí te lo explicamos.

La búsqueda de Lady Whistledown: Netflix cambia el juego en 'Bridgerton 3'

Desde el inicio, la monarca se empeña en encontrar a Lady Whistledown, quien se dedica a contar los chismes de la alta sociedad mediante un panfleto. A pesar de sus esfuerzos, no logra descubrir su identidad, lo cual la frustra a lo largo de los capítulos.

En la serie, el juego de encontrar a la persona detrás de esta identidad mantiene a la reina más activa que nunca, pero al parecer, esto terminará en la tercera temporada. En el quinto capítulo, titulado 'Tic, Tac', la gobernante hace un movimiento audaz al lanzar un comunicado ofreciendo 5 mil libras a quien entregue información sobre la verdadera identidad de Lady Whistledown. Esto preocupa a Penélope, ya que Colin no sabe que se trata de ella.

Esta acción emocionó a los espectadores por la presión que ejerce en la trama. Sin embargo, te sorprenderá saber que en los textos originales esto no ocurre así.

¿Quién ofrece la recompensa por información de Lady Whistledown en la historia original?

En el libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', la persona que tiene la idea de ofrecer una recompensa no es la reina Charlotte, sino Lady Danbury, una de las aliadas de la monarca, que también está obsesionada con el tema y quiere saber la verdad.

'Bridgerton' Imagen Netflix



Lady Danbury, conocida por su aguda inteligencia, toma la iniciativa de ofrecer una recompensa después de que una columna de Lady Whistledown la alude de manera desafiante. La oferta subraya el poder e influencia de dicho personaje dentro de la alta sociedad.

Esta divergencia en la trama entre los libros y la serie destaca las diferencias en la manera en que ambos medios desarrollan sus historias. En la historia original, la oferta de la recompensa por parte de Lady Danbury refleja su carácter y su rol dentro de la sociedadm mientras que la serie, la inclusión de la reina Charlotte añade un elemento real y expansivo a la narrativa, ampliando el mundo de 'Bridgerton' más allá de escrito por su autora.

Cabe destacar que, a diferencia de la serie, donde se descubre que Lady Whistledown es Penélope en la temporada 1, en el libro este es un misterio que se sostiene hasta el cuarto libro de la saga, cuando Colin descubre la verdad después de seguir a su amada hasta una iglesia.

Estos cambios, notados por los verdaderos fans, no causaron un impacto negativo, sino que han añadido toques únicos al drama, manteniendo a todos enganchados y deseosos de más.

'Bridgerton' Imagen Netflix