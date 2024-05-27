‘Bridgerton’: ¿Colin y Penélope son Eros y Psique? Este es el mito con el que los comparan

Los fans de ‘Bridgerton’ saben bien que la serie suele esconder importantes significados o revelaciones en los detalles que parecen insignificantes, como en la decoración de los sets, los vestuarios de sus personajes y, por supuesto, en los diálogos.

En la temporada 3 de la serie de Netflix, Cressida Cowper compara a Colin y Penélope con Eros y Psique, ¿a qué se refería y qué relación tiene con los protagonistas? Te explicamos.

En ‘Bridgerton 3’ mencionan el mito de Eros y Psique, ¿cuál es su historia?

Psique era una de las tres hijas de un rey de Anatolia, y era tan bella que sus hermanas la envidiaban y algunos mortales comenzaron a adorarla a ella en vez de a Afrodita. Esto último provocó que la diosa griega del amor y la belleza comenzara a sentir celos de la mortal.

Para acabar con la joven, Afrodita ordena a su hijo Eros provocar que Psique se enamore del ser más horrendo del mundo. El también dios del amor, obediente, se dispone a cumplir su tarea, sin embargo, a la hora de intentar flechar a la joven, se pincha accidentalmente a sí mismo, lo que provoca que quede profundamente enamorado de ella.

Entonces, Eros decide proteger a su amada, le construye un castillo con todas las comodidades posibles y le promete que cuidará de ella con una condición: tiene que vivir aislada del mundo, solo se podrán ver por las noches y ella tiene prohibido intentar revelar su identidad.

Psique parece estar contenta con el acuerdo, pero, en una ocasión, se reúne con sus hermanas y ellas, desde su envidia, comienzan a cuestionar que no sepa la identidad de su amado, lo que hace que Psique comience a dudar sobre la persona con la que pasa su tiempo.

Eventualmente, Psique se embaraza de Eros. Aunque ambos están contentos con esta noticia, él le hace prometer que no hablará con nadie del tema hasta que nazca el bebé, puesto que solo así podrá ser un dios. Ella dice que así lo hará, pero como último deseo antes de dar a luz, le pide volver a ver a sus hermanas antes de que el embarazo se haga evidente.

En esa segunda reunión, las hermanas de Psique vuelven a cuestionarla por el hombre con el que vive, haciéndola dudar una vez más de sus intenciones.

Esa noche, al regresar a su casa, Psique prende una lámpara de aceite para ver el rostro de su amado. Aunque inicialmente se emociona al descubrir que se trata de Eros, se queda husmeando por su habitación y, por accidente, le cae una gota de aceite al dios, lo que provoca que despierte desconcertado. Esto, a su vez, provoca que Psique se fleche a sí misma con una flecha de él.

Tras este accidentado encuentro, ella queda aún más enamorada de él, pero Eros se enfurece y decepciona tanto por la traición de su amada, que la abandona y hace que el castillo que compartían se desvanezca.

Como venganza, Psique les hace creer a sus hermanas que el dios quería casarse con ellas y las lleva a un destino fatal.

Similitudes entre la historia de Colin y Penélope y el mito de Eros y Psique

Aunque se desconoce la intención de los creadores de comparar la historia de Colin y Penélope con el mito de Eros y Psique, lo cierto es que hay unas cuantas similitudes entre uno y otro.

Para empezar, hay que señalar que ‘Pen’, al igual que Psique, es la hermana menor de tres y suele ser despreciada o maltratada por las mayores.

En una forma similar a Eros, Colin debía ayudar a Penélope a encontrar marido en la temporada 3 de ‘Bridgerton’, sin embargo, termina enamorado de ella.

También vale la pena señalar que el mito de Eros y Psique se suele usar para referirse a la batalla entre la mente y el corazón en ámbitos románticos. Al final de la primera parte de la temporada 3, ‘Lady Whistledown’ hace referencia a este asunto mientras ‘Polin’ finalmente obtiene su momento de pasión.

Adicionalmente, varios fans han señalado que se pueden encontrar varios guiños al mito de amor griego a lo largo de la temporada 3 de ‘Bridgerton’. Por ejemplo, la escena en la que se besan por primera vez es muy similar a una pintura en la que Psique se adentra al jardín de Eros.

Además, cuando conversan discretamente en un mercado, se puede ver una escultura de Eros y Psique.

