El final de 'Bridgerton 3' tiene varias diferencias con los libros: ¿Penélope sigue escribiendo?

La tercera temporada de 'Bridgerton' ha dejado a los fanáticos con el corazón en la mano. Los giros inesperados y las revelaciones mantuvieron a la audiencia al borde del asiento, y el cierre de la serie no ha sido la excepción. A continuación, explicamos su final y las diferencias con el libro.

Aviso: Esta nota contiene spoilers de "Bridgerton 3" y de los libros de Julia Quinn.

Aviso: Esta nota contiene spoilers de "Bridgerton 3" y de los libros de Julia Quinn.

'Bridgerton 3': Qué cambió la serie en su final en comparación con los libros

En el capítulo ocho de la serie, vimos a Colin y Penélope formando su propia familia al tener un bebé, a Francesca casada con John Stirling y a Eloise viajando a Escocia, pero en la historia planteada por Julia Quinn ocurren cosas diferentes.

El descubrimiento de Lady Whistledown y su continuación como escritora

En "Bridgerton 3", Penélope es descubierta ante la sociedad como la escritora de chismes Lady Whistledown gracias a la reina, quien revela su identidad en medio de un baile. Tras un breve discurso, la joven logra convencer a la reina de que continúe escribiendo, y se da a entender que seguirá plasmando sus ideas en papel. Sin embargo, en el libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', quien anuncia a la alta sociedad la doble identidad de Penélope es el mismísimo Colin, tras ser chantajeado por Cressida.

En la novela, Penélope decide dejar de escribir como Lady Whistledown y se convierte en la editora de los diarios de su esposo, algo que no se menciona tanto en la serie.



Eloise Bridgerton escapa en el cuarto libro

La joven Bridgerton tuvo cambios significativos que podrían alterar su historia. En la tercera temporada, ella aún no tiene un interés amoroso, por lo cual decide vivir con su hermana Francesca y su esposo, John Stirling, en Escocia por un tiempo. En el episodio final, se la ve partir en un carruaje, despidiéndose de todos los miembros de su familia. Sin embargo, en el libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', Eloise se escapa para conocer a Mr. Phillip, el hombre de quien se enamora tras comunicarse mediante cartas, lo cual añade más dramatismo a su historia.



Cressida no deja Londres

Todo apunta a que el personaje de Cressida no volverá a aparecer en la cuarta temporada de 'Bridgerton', ya que en la serie de Netflix se plantea que se muda de la ciudad de Londres al campo, después de haber afirmado falsamente que ella era Lady Whistledown y "deshonrar" a su familia.

En el libro, ella continúa siendo parte de la alta sociedad, aunque ahora es reconocida como una persona mentirosa y viuda, ya que su marido muere.



Anthony y Kate no viajan a la India

Desde la segunda temporada del show, se dejó en claro lo importantes que son sus raíces para Kate, quien es originaria de la India. Estando embarazada en estos nuevos capítulos, su esposo Anthony le propone viajar a dicho país para que nazca el bebé allí, reflejando su ausencia en la escena final de 'Bridgerton 3'.

Este hecho fue una invención de los showrunners de la serie, ya que en la historia de Julia Quinn, los Bridgerton no se separan y permanecen unidos, como los conocimos desde el inicio.



Francesca Bridgerton y Michaela Stirling

Aunque en el último capítulo se muestra a Francesca casada con John Stirling y conociendo a su prima Michaela, dejando en puerta una posible relación LGBTQ+ en el futuro, en el libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton' no se menciona nada de esto. Realmente, su matrimonio y viudez se explican en el sexto tomo, 'El corazón de una Bridgerton', donde se afirma que Francesca se casa una segunda vez con Michael Stirling, primo de John.

Estas diferencias han generado debate entre los fanáticos sobre la fidelidad de la serie al material original, pero también han mantenido el interés y la emoción en torno a las adaptaciones televisivas de 'Bridgerton'.