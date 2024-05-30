'Bridgerton 3':¿Por qué eliminaron la amistad de Lady Danbury y Penélope? Así es en los libros

Video 'Bridgerton': Los secretos tras la escena más candente, ¿por qué eligieron canción de Pitbull?

A pocas semanas del estreno de la segunda parte de 'Bridgerton 3', donde veremos el final feliz de Penélope Featherington y Colin Bridgerton, pero no sin antes pasar por un gran drama, se ha revelado otro secreto de la serie que cambia el curso de la narración hecha por Netflix, te explicamos.

Cambios en 'Bridgerton 3': ¿Por qué la relación entre Lady Danbury y Penélope fue omitida?

Los fans más entusiastas de la historia de la Regencia se percataron de que esta tercera temporada dejó de lado una relación que tiene gran peso en el libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', es decir, la de Lady Danbury y Penélope Featherington.

En los cuatro episodios estrenados, la interacción entre estos personajes es prácticamente nula; no obstante, el texto resalta que de hecho Lady Danbury es quien apoya más a Penélope, pues ella se da cuenta de cómo oculta su personalidad y la anima a perder el miedo para brillar en la sociedad, lo cual es clave para que se dé la relación de la joven pelirroja con Colin.

Durante todo este proceso, Lady Danbury está a su lado, pero en la serie esto cambió, ya que, de hecho, Colin se vuelve su tutor para ayudarla a desarrollar su potencial con el fin de conseguir esposo, cosa que no pasa en la historia descrita por Julia Quinn.

Al analizar lo visto en 'Bridgerton 3', se puede apreciar cómo Lady Danbury estaba desinteresada en el drama de Penélope, Colin y Lord Deblin, lo cual difiere de sus antiguas participaciones donde en gran medida dio forma a las historias tanto de los hermanos Bridgerton, Daphne y Anthony.

Se le dará una historia propia a Lady Danbury en 'Bridgerton 3'

Aunque para muchos esto fue considerado un error fatal, la showrunner de la serie, Jess Brownell, explicó su razón de dejar fuera la amistad de Lady Danbury y Penélope Featherington en una entrevista para el portal 'Decider'.

"Hubo algunas razones diferentes. Quiero decir, antes que nada, me encanta la conexión de Penélope y Lady Danbury en el libro. Sentimos que habíamos visto dos temporadas en las que Lady Danbury estaba muy involucrada en moldear o dar forma a la pareja principal y queríamos darle una historia que fuera más sobre ella. Y no sólo que ella sea cómplice de la historia de otra persona. Queríamos ponerla más al frente y al centro".



También externó que se deseaba, para esta temporada, retomar la relación que tenía Lady Danbury con Violet Bridgerton en la serie 'Queen Charlotte', para reconectarlas al incorporar al personaje de Marcus Anderson, con quien se especula que la viuda tendrá un amorío.

