Muere Maggie Smith, la inolvidable profesora McGonagall de 'Harry Potter', a los 89 años

La actriz británica murió la mañana de este viernes, confirmaron sus hijos. Maggie Smith interpretó a la profesora Minerva McGonagall en las películas de 'Harry Potter', entre otros icónicos personajes.

La actriz Maggie Smith, estrella de 'Harry Potter' y 'Downton Abbey', murió a los 89 años este viernes 27 de septiembre, informaron sus hijos a través de un comunicado, reportó TMZ.

"Falleció pacíficamente en el hospital esta mañana. Era una persona reservada y al final estuvo con amigos y familiares. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela", dijeron sus hijos, Toby Stephens y Chris Larkin, sin revelar la causa de muerte.

Maggie dio vida a famosos personajes, entre ellos, a la profesora McGonagall en las películas de Harry Potter y a Violet Crawley en la serie 'Downton Abbey'.

Maggie Smith interpretó a icónicos personajes en 'Harry Potter' y 'Downton Abbey'.
Imagen Getty Images

¿Quién era Maggie Smith?

Maggie Smith, nacida el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Essex, dejó una huella imborrable en el mundo del cine, la televisión y el teatro. Con una carrera que abarca más de seis décadas, Smith demostró ser una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación.

Smith comenzó su carrera en el teatro, destacándose en comedias ligeras y revistas antes de consagrarse en tragedias clásicas como ‘Otelo’ de Shakespeare, donde interpretó a Desdémona junto a Laurence Olivier. Su talento en el escenario la llevó a trabajar con directores de renombre como Ingmar Bergman en ‘Hedda Gabler’ de Ibsen.

Maggie Smith fue una de las actrices más talentosas de su generación.
Imagen The Grosby Group

En el cine, Smith obtuvo su primer reconocimiento significativo con la película ‘Nowhere to Go’ en 1958, que le valió una nominación al Premio BAFTA. A lo largo de su carrera, ganó dos Premios Óscar: uno como Mejor Actriz por ‘Los mejores años de Miss Brodie’ en 1969 y otro como Mejor Actriz de Reparto por ‘California Suite’ en 19782. Además, recibió otras cuatro nominaciones al Óscar por sus actuaciones en ‘Otelo’ (1965), ‘Viajes con mi tía’ (1972), ‘Una habitación con vistas’ (1986) y ‘Gosford Park’ (2001).

Smith es quizás más conocida por su papel como la profesora Minerva McGonagall en la saga de ‘Harry Potter’, donde ganó el cariño de una nueva generación de fans. También brilló en la serie ‘Downton Abbey’, interpretando a la mordaz y encantadora Violet Crawley, la condesa viuda de Grantham.

