Así reaccionó Josh Peck al documental donde Drake Bell habló que los abusos que sufrió

Video Drake Bell habría lanzado un “grito de ayuda” en su último video y nadie lo notó

El documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ ha sacudido las redes sociales al revelar los abusos que sufrieron varios empleados en las producciones de Dan Schneider, incluyendo el testimonio de Drake Bell.

'Drake & Josh' se emitió en Nickelodeon de 2004 a 2007. Imagen Getty Images/Captura ID

Josh Peck reacciona a las declaraciones de Drake Bell en el documental ‘Quiet on Set’

PUBLICIDAD

Tras las revelaciones que se hicieron en el documental, las reacciones de otros empleados del canal de televisión estadounidense que no aparecieron en el proyecto se han hecho virales, entre ellas la de Josh Peck, quien trabajó con Bell en ‘El Show de Amanda’ y ‘Drake & Josh’.

Josh Peck, quien interpretó al hermanastro de Drake Bell durante cuatro temporadas de la serie ‘Drake & Josh’, se pronunció sobre el documental a través de sus redes sociales personales, donde expresó que le llevó tiempo procesar todo lo que vio, además de mostrar su apoyo a todos aquellos que no se quedaron callados.

“Terminé de ver ‘Quiet On Set’ y me tomó unos días procesarlo. Me comuniqué con Drake en privado, pero quiero brindar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de abuso físico y emocional en los sets de Nickelodeon”, escribió.

Josh Peck lanza un comunicado tras ver el documental 'Quiet on set'. Imagen Instagram @shuapeck



Además, el actor recalcó la importancia de proteger a los niños, sean famosos o no, y expresó su esperanza de que este doloroso proceso pueda traer sanación a las víctimas y sus familias, así como el cambio necesario que debe haber en la industria de la televisión.

¿Qué contó Drake Bell en el documental que se ha hecho viral?

Drake Bell, quien se ha convertido en una de las estrellas más queridas en México, incluso llegó a cambiar su nombre de usuario en redes sociales a ‘Drake Campana’, sorprendió al mundo al revelar el abuso que sufrió de Brian Peck, quien fue su coach de actuación cuando trabajó para Nickelodeon.

En el documental, Bell reveló que durante la filmación de la serie ‘Drake & Josh’, Brian Peck abusó física y emocionalmente de él.

De acuerdo con su testimonio, Peck utilizó su posición de poder para someterlo a situaciones incómodas y coercitivas. El abuso incluyó comentarios inapropiados, tocamientos no deseados y manipulación psicológica.