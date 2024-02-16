Nuevo documental expondrá los presuntos abusos de Dan Schneider en Nickelodeon: esto debes saber
Testimonios de actores y trabajadores de las series que lideró Schneider exponen un supuesto patrón de comportamiento grosero, abusivo y manipulador.
'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV', el documental de Investigation Discovery, expondrá las supuestas condiciones de abuso con las que trabajaban actores menores de edad y miembros de las producciones infantiles de los 90 y 2000 que estuvieron bajo el liderazgo del exproductor de Nickelodeon, Dan Schneider.
Documental retrata los supuestos abusos de Dan Schneider
El primer tráiler del documental salió a la luz el pasado 8 de febrero y, en un breve fragmento, expone a través de documentos y testimonios inéditos lo que supuestamente pasaba tras bambalinas de series que Dan Schneider, a quien describen en el documental como “el chico de oro”, puso en los cuernos de la luna.
Los relatos describen un “ambiente insidioso plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas inapropiadas con sus estrellas y equipo menores de edad” y aseguran que “trabajar para Dan era como estar en una relación abusiva”.
El documental, dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz y producida por Maxine Productions y Sony Pictures Television-Nonfiction en asociación con Business Insider, cuenta con testimonios de actores y personal del equipo que formaron parte de series como ' iCarly', 'Sam & Cat' y 'Victorious'; además de personalidades como Marc Summers y relatos de los padres de niños actores.
De acuerdo con Variety, la producción lanzó un comunicado en el que destaca que el documental contará con fundamentos inéditos que describen el tipo de comportamiento que regía en los foros de grabación de las series.
“Destacan estos relatos emocionales, narrando un patrón de comportamiento grosero, abusivo y manipulador que se desarrolló a lo largo de décadas, así como historias exclusivas sobre depredadores infantiles en el set”, informan.
Dan Schneider, quien contribuyó en gran medida a lanzamientos de carretas de estrellas como Josh Peck, Drake Bell, Miranda Cosgrove, Ariana Grande, Jamie Lynn Spears, por mencionar algunos, dejó de formar parte de la plantilla de productores de Nickelodeon en 2018 después de 25 años de colaboración, sin que se diera mayor detalle sobre el rompimiento de su relación.
El escándalo contra Dan Schneider se desató en 2013 cuando la actriz Amanda Bynes lanzó una serie de mensajes a través Twitter en los que dejaba ver un supuesto abuso sexual por parte del productor.
El documental ‘Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV’ que estará dividido en cuatro partes verá la luz el próximo 17 y 18 de marzo a través del canal Investigation Discovery. Hasta el momento se desconoce si en algún momento será puesto en el catálogo de alguna plataforma streaming.
¿Dan Schneider responde a lanzamiento del documental ‘Quiet On Set’?
De acuerdo con Variety un portavoz de Dan Schneider se puso en contacto con ellos con una reacción respecto a la publicación de su reseña sobre el documental.
“Dan se preocupaba por los niños en sus programas incluso cuando a veces sus propias familias desafortunadamente no lo hacían. Entendió por lo que estaban pasando y fue su mayor campeón. El hecho es que muchos de los niños en estos programas se encuentran en la posición insostenible de convertirse en el sostén de su familia y la presión que eso conlleva. A esto se le suman las dificultades de crecer y tener que hacerlo bajo los focos mientras se desempeña un trabajo exigente, todo ello siendo un niño. Por eso hay muchos niveles de estándares, ejecutivos, abogados, maestros y padres en todas partes, en todo momento, en cada escenario, todos los días. Sin embargo, sigue siendo un lugar difícil para ser niño y nadie lo sabía mejor que Dan”, publicaron.