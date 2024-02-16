Nuevo documental expondrá los presuntos abusos de Dan Schneider en Nickelodeon: esto debes saber

“Dan se preocupaba por los niños en sus programas incluso cuando a veces sus propias familias desafortunadamente no lo hacían. Entendió por lo que estaban pasando y fue su mayor campeón. El hecho es que muchos de los niños en estos programas se encuentran en la posición insostenible de convertirse en el sostén de su familia y la presión que eso conlleva. A esto se le suman las dificultades de crecer y tener que hacerlo bajo los focos mientras se desempeña un trabajo exigente, todo ello siendo un niño. Por eso hay muchos niveles de estándares, ejecutivos, abogados, maestros y padres en todas partes, en todo momento, en cada escenario, todos los días. Sin embargo, sigue siendo un lugar difícil para ser niño y nadie lo sabía mejor que Dan”, publicaron.