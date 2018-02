'La Güereja' se estrena en la política mexicana

"Me hace mucha ilusión contender por un puesto para proteger tu nombre, para cuidarlo. Todos mis bienes yo los he comprado como empresario y como actor y he trabajado toda mi vida y no tengo nada que ocultar. El que trabaja tiene, el que se queda en su casa, echado en su cama, no tiene" dijo. Foto: Univision | Univision

0 Compartir