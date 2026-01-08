Inés Gómez Mont ¿Esposo de Inés Gómez Mont libre?: su registro habría desaparecido en EE.UU, reportan Víctor Álvarez Puga fue arrestado en Estados Unidos a finales de 2025 por su estatus migratorio. En México, el empresario mexicano es considerado prófugo de la justicia por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.



Video Arrestan a esposo de Inés Gómez Mont en EEUU: ICE lo habría detenido

El nombre de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, habría desaparecido del registro de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), agencia que lo tenía bajo arresto desde septiembre pasado por presuntas irregularidades en su status migratorio.

De acuerdo con información de El País, desde mediados de diciembre, el nombre del esposo de Inés Gómez Mont “dejó de figurar” en el Sistema de Localización de Detenidos en Línea de ICE, lo que podría significar que Víctor Álvarez Puga obtuvo su libertad o, según refiere el diario, pudo ser “transferido a otra autoridad de Estados Unidos o enviado a México”.

“Este diario ha enviado consultas desde hace días a portavoces de la Fiscalía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, preguntando por información sobre el personaje, sin respuesta a la consulta”, señalan.

El País también alega haber contactado vía correo electrónico a los abogados de Álvarez Puga, John Patrick Pratt y Edward Fortunato Ramos, del que no han recibido contestación.

Asimismo, tuvieron un acercamiento con “una portavoz de la embajada de Estados Unidos en México”, de la que tampoco tuvieron respuesta.

El arresto del esposo de Inés Gómez Mont

Víctor Álvarez Puga fue arrestado por ICE el 24 de septiembre de 2025, informó El País. En noviembre, el periodista Darío Celis, de El Heraldo de México, informó sobre la detención del abogado, quien fue trasladado al “Centro de Procesamiento y Servicios de Krome North SPC, una instalación de detención de inmigrantes ubicada en Miami”.

Según el periodista mexicano, el abogado habría sido arrestado debido a que no contaba con visa de trabajo, turista o algún otro documento que respaldara su estancia legal en territorio estadounidense.

El Financiero reportó que, según el expediente judicial, el esposo de Inés Gómez Mont ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con una visa que vencía el 13 de julio del mismo año.

Sin embargo, el 9 de julio de 2021 él salió hacia Las Bahamas y regresó un día después por vía marítima, sin abordar el vuelo programado el 21 de julio.

Mientras que en 2022, Víctor Manuel habría presentado “una solicitud de asilo que hasta la fecha permanece sin resolución”, según el diario.

Su extradición a México

Tras el arresto de Víctor Manuel Álvarez Puga, la Fiscalía General de la Ciudad de México solicitó formalmente la extradición del empresario, según declaraciones de Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

“Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto, entonces que lo informe la Fiscalía”, dijo el 3 de diciembre sin dar más detalles.