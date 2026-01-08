Muertes de famosos Muere hermano de Patrick Swayze a 16 años del fallecimiento del actor: esto le sucedió Sean Swayze perdió la vida a los 63 años. People dio a conocer los detalles que están establecidos en el certificado de defunción.



Sean Swayze, hermano de Patrick Swayze, ha muerto, 16 años después de que el famoso actor perdiera la vida.

De acuerdo con People este 7 de enero, el hombre de 63 años falleció en Los Ángeles, California, el pasado 15 de diciembre de 2025, según el certificado de defunción.

Él pereció, se explica en el documento, a causa de una hemorragia gastrointestinal superior, causada en última instancia por “acidosis metabólica grave, varices esofágicas y cirrosis hepática alcohólica”.

El medio reporta que Sean trabajaba como camionero de entretenimiento en el momento de su defunción. Le sobreviven sus hijos, Cassie, Kyle y Jesse.

Familia de Sean Swayze lo despide

En días pasados, la prima de Sean Swayze, Rachel M. Leon, dio a conocer “con el corazón roto”, en su cuenta de Instagram, la noticia de su pérdida.

Ella aseveró que él “siempre fue divertido y lleno de vida”: “Recientemente, estábamos hablando de que él viniera a Texas para pasar tiempo con nosotras, y realmente deseaba que llegara”.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con su hermano, Don Swayze, sus hijos, Cassie, Kyle y Jesse. Estamos orando mucho por toda la familia durante este momento difícil”, aseveró.

Sean perdió a su hermano Patrick Swayze

En 2009, Sean padeció el fallecimiento de su hermano, la estrella de películas como ‘Ghost’ y ‘Dirty Dancing’ y ‘The Outsiders’.