Muertes de famosos

Muere hermano de Patrick Swayze a 16 años del fallecimiento del actor: esto le sucedió

Sean Swayze perdió la vida a los 63 años. People dio a conocer los detalles que están establecidos en el certificado de defunción.

Por:Dayana Alvino
Video Muere integrante de la Banda MS mientras jugaba un partido de béisbol: lo que se sabe

Sean Swayze, hermano de Patrick Swayze, ha muerto, 16 años después de que el famoso actor perdiera la vida.

De acuerdo con People este 7 de enero, el hombre de 63 años falleció en Los Ángeles, California, el pasado 15 de diciembre de 2025, según el certificado de defunción.

Él pereció, se explica en el documento, a causa de una hemorragia gastrointestinal superior, causada en última instancia por “acidosis metabólica grave, varices esofágicas y cirrosis hepática alcohólica”.

El medio reporta que Sean trabajaba como camionero de entretenimiento en el momento de su defunción. Le sobreviven sus hijos, Cassie, Kyle y Jesse.

Familia de Sean Swayze lo despide

En días pasados, la prima de Sean Swayze, Rachel M. Leon, dio a conocer “con el corazón roto”, en su cuenta de Instagram, la noticia de su pérdida.

Ella aseveró que él “siempre fue divertido y lleno de vida”: “Recientemente, estábamos hablando de que él viniera a Texas para pasar tiempo con nosotras, y realmente deseaba que llegara”.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con su hermano, Don Swayze, sus hijos, Cassie, Kyle y Jesse. Estamos orando mucho por toda la familia durante este momento difícil”, aseveró.

Sean perdió a su hermano Patrick Swayze

En 2009, Sean padeció el fallecimiento de su hermano, la estrella de películas como ‘Ghost’ y ‘Dirty Dancing’ y ‘The Outsiders’.

Patrick Swayze murió a los 57 años debido al cáncer de páncreas que padecía. Entonces, su representante dijo en un comunicado que él enfrentó “desafíos” por su enfermedad “durante los últimos 20 meses”.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridades

