Daniela Castro Daniela Castro acusa falta de humildad en las nuevas actrices: "Las 'mocosetas' son groseras" Daniela Castro se sinceró sobre la actitud de las nuevas generaciones de actrices, a quienes señala de ser "groseras" e irrespetuosas.



Daniela Castro denunció que las nuevas generaciones de actrices son irrespetuosas y les "falta humildad".

La actriz compartió que ella forma parte de una generación de actores en la que reinaba el respeto y compromiso con su oficio.

"Nosotros veíamos a un primer actor y nos cuadrábamos, ahora ya no, ahora las 'mocosetas' son muy groseras", contó en una amena charla con Jorge 'El Burro' Van Rankin para su podcast 'N Estado Burresco', emisión que se lanzó en mayo de 2025, pero que ha vuelto a circular.

La protagonista de 'Cadenas de Amargura', telenovela que puedes ver en ViX, señaló que antes había otro tipo de "orientación" y de "educación dentro del medio".

Daniela también dejó entrever que ha sido víctima de groserías de parte de alguna compañera: "Te voltean a ver así de casi casi párate de la silla que me van a maquillar".

Castro aclaró que su denuncia no es porque sea una mujer creída, sino porque cree que "el mayor poder de un ser humano es la humildad y les falta mucha humildad a las actrices de hoy", sentenció.