Daniela Castro

Daniela Castro acusa falta de humildad en las nuevas actrices: "Las 'mocosetas' son groseras"

Daniela Castro se sinceró sobre la actitud de las nuevas generaciones de actrices, a quienes señala de ser "groseras" e irrespetuosas.

Por:Ashbya Meré
Video Daniela Castro es la orgullosa madre de tres hijos: dos están siguiendo sus pasos en la actuación

Daniela Castro denunció que las nuevas generaciones de actrices son irrespetuosas y les "falta humildad".

La actriz compartió que ella forma parte de una generación de actores en la que reinaba el respeto y compromiso con su oficio.

"Nosotros veíamos a un primer actor y nos cuadrábamos, ahora ya no, ahora las 'mocosetas' son muy groseras", contó en una amena charla con Jorge 'El Burro' Van Rankin para su podcast 'N Estado Burresco', emisión que se lanzó en mayo de 2025, pero que ha vuelto a circular.

La protagonista de 'Cadenas de Amargura', telenovela que puedes ver en ViX, señaló que antes había otro tipo de "orientación" y de "educación dentro del medio".

Daniela también dejó entrever que ha sido víctima de groserías de parte de alguna compañera: "Te voltean a ver así de casi casi párate de la silla que me van a maquillar".

Castro aclaró que su denuncia no es porque sea una mujer creída, sino porque cree que "el mayor poder de un ser humano es la humildad y les falta mucha humildad a las actrices de hoy", sentenció.

Daniela Castro no reveló los nombres de las actrices a las que se refirió, sin embargo, desde 2007 ha retomado su carrera de manera intermitente en el mundo de los melodramas participando en producciones como 'Pasión', 'Mi Pecado', 'Una Familia con Suerte', 'Lo Que La Vida Me Robó', 'Me Declaro Culpable' y 'Cautiva Por Amor'.

Daniela CastroTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

