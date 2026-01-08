Jennifer Garner

Jennifer Garner hace sorpresiva confesión sobre su separación de Ben Affleck

La actriz se sinceró acerca de lo que le resultó complicado de su ruptura con el actor, y no se trata de la cobertura mediática y los rumores que circularon al respecto.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Jennifer Garner habló, como pocas veces, de su separación de Ben Affleck, la cual ocurrió en 2015 tras 6 años de matrimonio.

La actriz habló, entre otras cosas, con la revista Marie Claire sobre cómo ha evitado a lo largo de su carrera prestar atención a los reportes de la prensa sensacionalista.

“No me sirve de nada hacerme eco de los chismes sobre mí misma o sobre cualquier otra persona, y mucho menos sobre mis hijos, así que no lo hago”, dijo.

Fue precisamente ese enfoque el que la protegió de la polémica por su sorpresivo rompimiento con el actor, con quien había procreado a tres hijos, Violet, Finn y Samuel.

“Hay que ser inteligente con lo que se puede y no se puede manejar, y yo no podía manejar lo que había ahí afuera”, confesó.

Jennifer Garner revela qué fue lo “difícil” de su separación de Ben Affleck

Ahondando un poco al respecto de lo que pasó, Jennifer Garner compartió qué fue lo verdaderamente complicado del final de su matrimonio con Ben Affleck.

“Pero lo que había ahí afuera no era lo difícil. Lo difícil era la ruptura real de una familia. Lo difícil era perder una verdadera relación de pareja y una amistad”, explicó.

La protagonista de ‘Elektra’ recordó que en aquella época la ayudó apoyarse en su comunidad, algo que sigue haciendo hasta ahora.

“Hago un gran esfuerzo concertado por ver a mi gente tanto como puedo, porque eso es lo que importa… Ahí es donde reside tu resiliencia: en tus vínculos y en las personas que te ayudan a salir adelante”, declaró.

De acuerdo con People, Garner y Affleck tomaron terapia de pareja meses después de anunciar que su historia de amor acababa. Finalmente, solicitaron el divorcio en abril de 2017.

