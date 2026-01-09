Famosos ¿La actriz Jessica Díaz murió?: ella reacciona a foto que habría anunciado su presunta muerte El presentador mexicano Roger González publicó una fotografía en blanco y negro despidiendo a Jessica Díaz, lo que desató especulaciones sobre su presunta muerte. Así reaccionó ella.



Un mensaje publicado por el presentador mexicano Roger González generó alarmas por la salud de la actriz Jessica Díaz, quien según la fotografía con un moño negó, anunciaba su presunta muerte.

“Maravilloso ser humano, siempre te recordaremos. Q.E.P.D”, escribió la noche del 8 de enero sin dar mayores detalles.

De inmediato, su publicación se llenó de reacciones de varios internautas, algunos criticándolo por supuestamente referirse al perro, que aparece con ellos en la foto, como “humano”, mientras que otros solo preguntaron si era verdad que había muerto Jessica Díaz.

En medio de la controversia, Roger González ocultó los comentarios de su publicación y editó el mensaje que había puesto en su publicación incialmente.

“(Lucía y Diego) maravilloso ser humano, siempre te recordaremos Q.E.P.D”, anotó, dejando entrever que en realidad se refería al personaje que interpreta Jessica Díaz en ‘Silencio’, un episodio especial del proyecto ‘Pelis con Famosos’.

La publicación del presentador Roger González que generó controversia. Imagen Roger González / Instagram

Jessica Díaz reacciona al anuncio de su falsa muerte

Horas más tarde, Jessica Díaz reaccionó a la fotografía en blanco y negro que anunciaba su falsa muerte.

A través de sus historias de Instagram, la actriz de Amar a Muerte rompió el silencio y aclaró que la fotografía publicada por Roger González solo era “ficción”.

“Nenes, yo estoy bien, la de la foto es ‘Lucía’. ES FICCIÓN. Les agradezco muchísimo la preocupación”, aclaró la misma noche del jueves.

“Los amo, en serio sentí muy muy horrible que hayan pensado que era yo”, sentenció la exnovia de José Ron.

La reacción de Jessica Díaz. Imagen Jessica Díaz / Instagram

¿Quién es Jessica Díaz?

Jessica Díaz nació el 27 de marzo de 1992. La actriz ha participado en importantes proyectos como La Bella y las Bestias, Amar a Muerte, Pienso en Ti, Súper X y La rosa de Guadalupe.