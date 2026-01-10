Redadas Famoso protagonista de telenovela es arrestado en redada: de esto se le acusa Can Yaman y Selen Görgüzel, estrellas de la televisión turca, fueron detenidos en un club nocturno de Estambul durante un operativo policial.



El actor turco Can Yaman fue detenido la madrugada del 10 de enero en Estambul, tras una serie de operativos policiales enfocados en combatir el consumo de drogas.

Yaman, de 36 años, se encontraba en uno de los locales nocturnos inspeccionados por las autoridades, cuando fue arrestado junto a otras seis personas, entre ellas la actriz Selen Görgüzel.

La redada forma parte de una amplia ofensiva liderada por la Fiscalía General de Estambul y la Oficina de Investigación de Contrabando, Narcóticos y Delitos Económicos.

De acuerdo con reportes del medio turco Türkiye Today, se realizaron registros en nueve discotecas y en el exclusivo Bebek Hotel. También hubo presencia de perros rastreadores y se incautaron sustancias estupefacientes.

Tras su arresto, Yaman fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para someterse a análisis de sangre, orina y cabello con el fin de determinar la presencia de estupefacientes en su organismo.

La prensa turca señala que la intervención no estaba dirigida específicamente contra él, pero fue arrestado al hallársele sustancias durante el registro.

¿De qué se le acusa a Can Yaman?

Según medios locales, las acusaciones en curso incluyen posesión de drogas para uso personal, facilitación del consumo y posibles vínculos con prostitución, aunque los cargos formales aún no han sido detallados.

Esta intervención ocurre en el marco de una oleada de redadas que en las últimas semanas han afectado a artistas, influencers, periodistas y empresarios, en un intento de limpiar la vida nocturna de Estambul de prácticas vinculadas al narcotráfico.

¿Quién es Can Yaman?