¡Katy Perry y Justin Trudeau van en serio! Así presumen su amor con fotos

Katy Perry sorprendió al compartir una fotografía junto a su pareja, el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien mantiene una relación desde hace unos meses.

Aunque nunca han ocultado su romance, se han mantenido discretos, sin embargo, en esta ocasión la cantante gritó a los cuatro vientos su felicidad.

El 7 de enero, la intérprete de "Dark Horse" publicó un carrete de varias fotografías en Instagram que resumen cómo fueron sus vacaciones navideñas.

Dejó al descubierto que pasó tiempo con su hija Daisy y su ex, Orlando Bloom, así como algunos lugares que visitó.

Katy terminó el carrete con un par de imágenes de su viaje con su novio a la playa. En una de ellas la cantante besa a Trudeau en el cuello, mientras que en otra se ve al político canadiense nadando en el mar.

Katy Perry y Justin Trudeau en sus vacaciones decembrinas. Imagen Katy Perry/Instagram

La historia de amor de Katy Perry y Justin Trudeau

Los rumores de romance comenzaron en julio de 2025, cuando ambos fueron vistos cenando en Montreal, poco después de que Perry se separara de Orlando Bloom.

Fue hasta octubre que se confirmó la relación cuando fueron captados besándose durante un paseo en yate frente a Santa Bárbara.

La pareja hizo su primera aparición pública oficial como novios en París el 25 de octubre, tras asistir al espectáculo Crazy Horse y salir del lugar de la mano. Desde entonces, esporádicamente se han dejado ver juntos.