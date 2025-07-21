ViX MicrO

ViX MicrO, una nueva forma de ver contenidos: Te contamos todo sobre los nuevos microdramas de ViX

Llega ViX MicrO, una nueva oferta de contenidos en streaming y, con ello, los microdramas: entérate de qué son, dónde verlos y las fechas de estreno de cada uno.

Descarga la app de ViX y disfruta de todos los microdramas de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video El Regreso de la Heredera Fugitiva - Episodio 0

ViX es el mejor servicio de streaming en español porque tiene opciones para todos los gustos. En la plataforma se pueden encontrar desde telenovelas clásicas o películas de la Época de Oro del Cine Mexicano, hasta aclamadas series e incluso los populares K-dramas.

Ahora, llega un format de contenido completamente original y novedoso: ViX MicrO, dentro del cual se encuentran los microdramas o micronovelas.

PUBLICIDAD

¿Qué son los microdramas de ViX MicrO?

El nombre da las pistas necesarias sobre esta nueva oferta de microcontenidos. Se trata de historias guionadas originales de formato corto y vertical, diseñadas para disfrutarse en tu celular o tablet; es decir, son dramas pensados cien por ciento para dispositivos móviles (teléfonos inteligentes o tabletas), en vez de para televisión.

Este 21 de julio se estrenan los primeros 6 microdramas en ViX, que son:

  • El regreso de la heredera fugitiva
  • Te escribí antes de conocerte
  • Intensamente Victoria
  • Me fui gata, volví perra
  • ¡Mamá, no ne dejes morir!
  • Destinada a ser la dueña.

Más sobre ViX MicrO

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela
2 mins

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela

ViX
Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Disfruta el episodio 0
1:05

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Disfruta el episodio 0

ViX
Tóxicos en Línea te atrapará con su historia llena de traiciones y drama (fecha de estreno)
2 mins

Tóxicos en Línea te atrapará con su historia llena de traiciones y drama (fecha de estreno)

ViX
Tóxicos en Línea: Disfruta el episodio 0
0:56

Tóxicos en Línea: Disfruta el episodio 0

ViX
El Precio de Haberte Amado: una intriga familiar separó a los protagonistas de esta micronovela
2 mins

El Precio de Haberte Amado: una intriga familiar separó a los protagonistas de esta micronovela

ViX
El Precio de Haberte Amado: Disfruta el episodio 0
1:01

El Precio de Haberte Amado: Disfruta el episodio 0

ViX
La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad
2 mins

La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad

ViX
La Doble Vida del Millonario sin Memoria: Disfruta el episodio 0
1:28

La Doble Vida del Millonario sin Memoria: Disfruta el episodio 0

ViX
Amor en LA Mayor, la micronovela donde el romance y la música son los protagonistas: fecha de estreno
2 mins

Amor en LA Mayor, la micronovela donde el romance y la música son los protagonistas: fecha de estreno

ViX
Amor en LA Mayor: Disfruta el episodio 0
1:05

Amor en LA Mayor: Disfruta el episodio 0

ViX

Cada uno de estos títulos es una historia original, que se contará a lo largo de varios capítulos de apenas unos minutos de duración.

ViX MicrO estrena sus Microdramas.
ViX MicrO estrena sus Microdramas.
Imagen ViX.


Los microdramas de ViX son solo una parte de los microcontenidos que ofrecerá el servicio de streaming bajo el título de ViX MicrO, a partir del 21 de julio.

“Este lanzamiento marca una nueva era para el contenido en español, con ViX a la vanguardia ofreciendo contenido original cautivador y que capta la atención”, explicó Rafael Urbina, presidente de Streaming y Digital de TelevisaUnivision sobre la nueva oferta.
Los Microdramas son parte de la oferta de ViX MicrO.
Los Microdramas son parte de la oferta de ViX MicrO.
Imagen ViX.

¿Dónde puedo ver los microdramas de ViX MicrO?

Los primeros cinco capítulos de los microdramas se podrán ver en las redes sociales de ViX MicrO ( Instagram, TikTok, Facebook y X).

El resto de los episodios estarán disponibles exclusivamente en la app de ViX (disponible para iOS y Android). En la aplicación encontrarás una sección llamada ViX MicrO y ahí podrás disfrutar las historias completas. En caso de no encontrar esta sección en ViX, se recomienda actualizar la app.

ViX MicrO, la nueva oferta de ViX.
ViX MicrO, la nueva oferta de ViX.
Imagen ViX

¿Necesito una cuenta de ViX Premium para ver los microdramas de ViX MicrO?

Lo mejor de esta nueva oferta es que los capítulos son completamente gratis, no es necesario tener una cuenta de ViX Premium para disfrutarlos.

PUBLICIDAD

Fechas de estreno de los microdramas de ViX MicrO

A partir del 21 de julio ya están disponibles los primeros capítulos de los primeros microdramas de ViX MicrO. Después del 25 de julio se estrenarán nuevos microcontenidos cada semana. Te recomendamos mantenerte muy atento de las redes sociales de ViX MicrO, pues a lo largo del 2025 se lanzarán más de 40 títulos originales.

ViX MicrO llega con una amplia oferta de historias cortas.
ViX MicrO llega con una amplia oferta de historias cortas.
Imagen ViX.
Relacionados:
ViX MicrOViX.