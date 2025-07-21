ViX MicrO, una nueva forma de ver contenidos: Te contamos todo sobre los nuevos microdramas de ViX

Video El Regreso de la Heredera Fugitiva - Episodio 0

ViX es el mejor servicio de streaming en español porque tiene opciones para todos los gustos. En la plataforma se pueden encontrar desde telenovelas clásicas o películas de la Época de Oro del Cine Mexicano, hasta aclamadas series e incluso los populares K-dramas.

Ahora, llega un format de contenido completamente original y novedoso: ViX MicrO, dentro del cual se encuentran los microdramas o micronovelas.

¿Qué son los microdramas de ViX MicrO?

El nombre da las pistas necesarias sobre esta nueva oferta de microcontenidos. Se trata de historias guionadas originales de formato corto y vertical, diseñadas para disfrutarse en tu celular o tablet; es decir, son dramas pensados cien por ciento para dispositivos móviles (teléfonos inteligentes o tabletas), en vez de para televisión.

Este 21 de julio se estrenan los primeros 6 microdramas en ViX, que son:

El regreso de la heredera fugitiva

Te escribí antes de conocerte

Intensamente Victoria

Me fui gata, volví perra

¡Mamá, no ne dejes morir!

Destinada a ser la dueña.

Cada uno de estos títulos es una historia original, que se contará a lo largo de varios capítulos de apenas unos minutos de duración.



ViX MicrO estrena sus Microdramas. Imagen ViX.



Los microdramas de ViX son solo una parte de los microcontenidos que ofrecerá el servicio de streaming bajo el título de ViX MicrO, a partir del 21 de julio.

“Este lanzamiento marca una nueva era para el contenido en español, con ViX a la vanguardia ofreciendo contenido original cautivador y que capta la atención”, explicó Rafael Urbina, presidente de Streaming y Digital de TelevisaUnivision sobre la nueva oferta.

Los Microdramas son parte de la oferta de ViX MicrO. Imagen ViX.

¿Dónde puedo ver los microdramas de ViX MicrO?

Los primeros cinco capítulos de los microdramas se podrán ver en las redes sociales de ViX MicrO ( Instagram, TikTok, Facebook y X).

El resto de los episodios estarán disponibles exclusivamente en la app de ViX (disponible para iOS y Android). En la aplicación encontrarás una sección llamada ViX MicrO y ahí podrás disfrutar las historias completas. En caso de no encontrar esta sección en ViX, se recomienda actualizar la app.

ViX MicrO, la nueva oferta de ViX. Imagen ViX

¿Necesito una cuenta de ViX Premium para ver los microdramas de ViX MicrO?

Lo mejor de esta nueva oferta es que los capítulos son completamente gratis, no es necesario tener una cuenta de ViX Premium para disfrutarlos.

Fechas de estreno de los microdramas de ViX MicrO

A partir del 21 de julio ya están disponibles los primeros capítulos de los primeros microdramas de ViX MicrO. Después del 25 de julio se estrenarán nuevos microcontenidos cada semana. Te recomendamos mantenerte muy atento de las redes sociales de ViX MicrO, pues a lo largo del 2025 se lanzarán más de 40 títulos originales.