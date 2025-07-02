Con Esa Misma Mirada temporada 2, final explicado: ¿Eloísa y Pablo se separaron o aún hay esperanza?

Video Con esa misma mirada: el tráiler de la temporada 2 enciende llamas por todas partes

La segunda temporada de Con Esa Misma Mirada apenas se estrenó el 27 de junio y muchos fans ya maratonearon toda esta entrega.

Para quienes ya llegaron al capítulo 8 de la serie protagonizada por Angélica Rivera, Diego Klein e Iván Sánchez, quedaron algunas dudas en el aire.

Final explicado de Con Esa Misma Mirada: ¿en qué termina la temporada 2 de la serie con Angélica Rivera?

El último capítulo de esta entrega da conclusión a algunas de las tramas que se desarrollaron a lo largo de la segunda temporada.

El romance entre Eloísa (Angélica Rivera) y Pablo (Diego Klein) parece llegar a su fin después de encuentros románticos, tensiones, conflictos de intereses y un gran malentendido.

Con Esa Misma Mirada, temporada 2.



Por su parte, la relación de Octavio (Iván Sánchez) y Gabriela (Pamela Almanza) también se encuentra en un punto de quiebre, pues ella le puso un ultimátum para seguir juntos, pero parecen crecer sus dudas sobre su futuro juntos.

Eloísa y Octavio deciden unir fuerzas como nunca, con tal de rescatar a su hija Matilde (Ivanna Castro) del trastorno alimenticio que desarrolló y sus posibles consecuencias.

Con Esa Misma Mirada, temporada 2.



Antonia (Sofía Castro) decide seguir con su embarazo e iniciar una nueva vida a lado de su novio, Tomás.

La segunda temporada de Con Esa Misma Mirada, además, nos presentó a Fernanda (Adriana Romero), la hermana de Eloísa que vive en Colombia. En el capítulo final de la serie descubrimos que en el pasado fue violentada por su esposo y ahora surgen sospechas de que es abusada de nuevo.

Con Esa Misma Mirada, temporada 2. Imagen ViX

¿Habrá tercera temporada de Con Esa Misma Mirada? Algunas historias quedaron abiertas

Hasta el momento, no se ha confirmado el estreno de una tercera temporada de Con Esa Misma Mirada. Si bien, la historia dejó algunos cabos sueltos que bien podrían resolverse en una nueva entrega.

