Goblin: El Guardián y otros K-dramas que puedes ver en UNIMÁS y en ViX

Los k-dramas o series coreanas son, desde hace algunos años, una sensación en todo el mundo. Las novelas coreanas han demostrado que en todos los países hay audiencias listas para enamorarse, reír y sorprenderse con este tipo de historias.

Además de que puedes ver Goblin: El guardián todos los días por UNIMÁS a las 10P/9C, en ViX hay una gran oferta de K-dramas para disfrutar.

#1 Goblin: El Guardián

Kim Shin es un guerrero invencible y un general venerado durante el reino de Goryeo. Su suerte cambia cuando, al volver de una batalla, el rey lo traiciona y lo manda a asesina. La escena es tan trágica, que muere atravesado por su propia espada.

Goblin: El Guardián, K-drama Imagen Hwa and Dam Pictures / Studio Dragon



No obstante, fuerzas divinas le conceden una segunda oportunidad, aunque con una condición: se convertirá en un ser inmortal (lo que significa que verá morir a todos sus seres queridos) hasta que encuentre a alguien capaz de retirar la espada que lo atravesó.

Imagen CJ E&M Media Content Division

#2 No Soy Un Robot (I Am NOT a ROBOT)

Kim Min-kyu es un joven que lleva una vida completamente aislada de otras personas, debido a que padece una rara enfermedad que le provoca alergias al entrar en contacto con la piel de otras personas.

Y Jo Ji-ah es una ingeniosa chica que finge ser un robot para acercársele. Esta historia ofrece una combinación de romance y comedia, que promete enganchar a cualquiera.

El K-drarma No soy un robot (I Am NOT a ROBOT) está disponible en ViX

No soy un robot K-drama en ViX Imagen May Queen Pictures

#3 Los Chicos Son Mejores Que Las Flores

Otra de las series coreanas más populares de los últimos años, también conocida por su nombre en inglés: Boys over Flowers.

La vida de Jan-di, una chica proveniente de una familia humilde, cambia cuando salva la vida de un estudiante de la prestigiosa Escuela Superior Shin Hwa, por lo que es invitada a estudiar en dicha institución.

“Boys Over Flowers” Imagen YouTube/F Now with Farhan



Ahí, conoce a los F4, un grupo de alumnos ricos y malcriados que, inicialmente, buscarán hacerle la vida imposible.

Los Chicos Son Mejores Que Las Flores

#4 Belleza Juvenil (Baby-Faced Beauty)

A sus 34 años, la vida de So-young dista mucho de sus sueños: la despidieron de su trabajo, tiene un mal historial crediticio y no estudió la universidad.

Sin embargo, tiene un arma a su favor: su cara aparenta muchos menos años de los que en realidad tiene. Ella usará esto para obtener su trabajo soñado, y, en el camino, se encontrará con todo tipo de situaciones cómicas.

Belleza juvenil, K-drama disponible en ViX Imagen AStory

#5 Dating Agency: Cyrano

Seo Byung-hoon pierde a su mejor amigo en un accidente y como se siente tan culpable por esta tragedia, se propone salvar su compañía de teatro. Para recaudar fondos para esta tarea, monta una agencia de citas que ayuda a personas con poca suerte en el amor.

Sin duda, este K-drama es una historia imperdible para los amantes del romance y el drama.

Dating Agency Cyrano, K-drama disponible en ViX Imagen Lotte Entertainment

#6 El Gran Seductor

Eun Tae Hee es una joven con una visión cínica sobre el amor: cree que quienes se dejan influir por sus sentimientos, son patéticos. Kwon Shi Hyun, heredero del conglomerado JK Group, decide poner en jaque sus creencias, así que intenta seducirla.

La romántica trama lleva a los personajes en un viaje interno para encontrarse a sí mismos y desechar las máscaras que han usado para mostrarse al mundo.

El Gran Seductor

El Gran Seductor, K-drama disponible en ViX Imagen Bon Factory

#7 El Príncipe De La Pasta

Un k-drama que combina amor, sueños y cocina. Jiang Xiu Chan, un joven surcoreano, viaja a China para encontrar a su padre, un famoso chef dueño del restaurante Pastas Hangzhou.

Durante su viaje se enamora a primera vista, explora sus propias habilidades en la cocina y se convierte en el Príncipe de la pasta.

El Príncipe De La Pasta