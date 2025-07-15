ViX.

Erika Buenfil rompe esquemas con Mamá Reinventada: ¿Cuándo se estrena esta película en ViX?

El extenso catálogo de ViX le dará la bienvenida a la divertida película Mamá Reinventada, la cual llega a la plataforma el 18 julio, y tendrá como una de las estrellas principales a la reconocida actriz Erika Buenfil. Conoce todos los detalles.

Por:Lili Diaz
Video Mamá Reinventada estrena en ViX

Mamá Reinventada es una de las películas mexicanas más aclamadas de este 2025 y, tras su exitoso paso por la cartelera, llegará a ViX para que toda la familia pueda disfrutarla. Te contamos los detalles.

¿De qué trata la película Mamá Reinventada?

La historia sigue a Patricia, una mujer muy religiosa, con ideas rígidas y que suele juzgar todo aquello que considera inmoral. Tras enviudar, se muda al departamento de su hija Marina, quien es influencer y vive con su roomie Lua.

Aunque al principio quiere actuar como una viuda tradicional, su extrovertida y aventurera hija la anima a crear una lista de experiencias que aún le faltan por vivir.

Gracias al apoyo de su Marina y su entorno, Patricia inicia una nueva etapa en la que decide dejar el miedo atrás y atreverse a cumplir sus deseos, sin importar su edad. Esto le permite recuperar la alegría, ganar seguridad y abrirse a nuevas experiencias.

Mamá Reinventada, la nueva película de Erika Buenfil en ViX
Imagen ViX

A lo largo del camino, madre e hija descubren que, al contrario de lo que pensaban, tienen muchas cosas en común y se complementan muy bien, fortaleciendo su vínculo afectivo y compartiendo momentos que las unen más que nunca.

¿Quiénes conforman el elenco de Mamá Reinventada?

La cinta está protagonizada por Erika Buenfil, quien tiene una larga carrera y es conocida por participar en telenovelas como Amores Verdaderos, Vencer el pasado, El Maleficio y Amor en Silencio, las cuales puedes ver en ViX.

Michelle Reanud da vida a Marina, y ha brillado en producciones como Hijas de la Luna, La Herencia o Pasión y Poder.

Nicolasa Ortíz Monasterio interpreta a Lua, la mejor amiga de Marina y su compañera de casa, quien también impulsa a Patricia a cumplir su lista. La actriz debutó en 2017 y ha ganado notoriedad con su trabajo en películas como 'Mesa de Regalo', Cyndi la Regia', 'Sueño en otro idioma' o la telenovela El precio de amarte.

Imagen ViX


El resto del reparto de Mamá Reinventada está conformado por:

  • Hernán Mendoza
  • Arianny Tenorio
  • Paulina Burrola
  • Javier Ponce
  • Patricio José
  • Luz María Jerez
  • Gabriela Platas
¿Cuándo y dónde ver la película Mamá Reinventada en streaming?

Mamá Reinventada se estrena el 18 de julio de 2025 en ViX, el servicio de streaming en español más grande del mundo. Ahí podrás verla cuantas veces quieras, desde cualquier dispositivo.

Imagen ViX
